【小學試題】小四英文搶分練習題答案 閲讀理解認識不同文體（Text Type）
由於本港爆發第3波新冠肺炎疫情，教育局宣布全港學校在7月13日開始提早放暑假，家長可趁空餘時間為小朋友安排好日程在家自學。TOPick邀請星級名師設計練習題，迎合小學學生需要，讓孩子在暑假鞏固學習基礎，溫故知新。
以下為小四英文練習參考答案：
Part A
1. C
2. B
3. C
4. He should submit the form by 10th October.
5. It is three lessons long.
Part B
1. Thirty / 30 dollars was left. (10weeks X 8dollars-50dollars)
2. It is because the wallet cost seventy dollars. / Peter didn’t have enough money.
3. She wanted to be a musician when she was young.
4. ‘Limited’ means ‘small in number’.
5. ‘It’ refers to Peter’s piggy bank / the piggy bank.
答案由「現代小學士」提供。
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