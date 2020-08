【小學試題】小四英文搶分練習題答案　閲讀理解認識不同文體（Text Type）

▲ 小四英文搶分練習題答案。

由於本港爆發第3波新冠肺炎疫情,教育局宣布全港學校在7月13日開始提早放暑假,家長可趁空餘時間為小朋友安排好日程在家自學。TOPick邀請星級名師設計練習題,迎合小學學生需要,讓孩子在暑假鞏固學習基礎,溫故知新。

以下為小四英文練習參考答案:

Part A

1. C

2. B

3. C

4. He should submit the form by 10th October.

5. It is three lessons long.

Part B

1. Thirty / 30 dollars was left. (10weeks X 8dollars-50dollars)

2. It is because the wallet cost seventy dollars. / Peter didn’t have enough money.

3. She wanted to be a musician when she was young.

4. ‘Limited’ means ‘small in number’.

5. ‘It’ refers to Peter’s piggy bank / the piggy bank.

答案由「現代小學士」提供。

