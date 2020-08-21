  • 29°C
香港時間 : 2020821日 (五) 00:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【小學試題】小四英文搶分練習題答案　閲讀理解認識不同文體（Text Type）

教育 00:00 2020/08/21

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

小四英文搶分練習題答案。

由於本港爆發第3波新冠肺炎疫情，教育局宣布全港學校在7月13日開始提早放暑假，家長可趁空餘時間為小朋友安排好日程在家自學。TOPick邀請星級名師設計練習題，迎合小學學生需要，讓孩子在暑假鞏固學習基礎，溫故知新。

以下為小四英文練習參考答案：

Part A 

1. C

2. B 

3. C

4. He should submit the form by 10th October.

5. It is three lessons long.

Part B 

1. Thirty / 30 dollars was left. (10weeks X 8dollars-50dollars)

2. It is because the wallet cost seventy dollars. / Peter didn’t have enough money.

3. She wanted to be a musician when she was young.

4. ‘Limited’ means ‘small in number’.

5. ‘It’ refers to Peter’s piggy bank / the piggy bank.

答案由「現代小學士」提供。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

呈分試 中小學教育 中小學考試 小學 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【最新消息】天文台下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號
13:25 2020/08/19
【最新消息】天文台下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號
【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】
13:56 2020/08/18
【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】
【在家工作】Home Office遇上八號風球　勞工處話你知打工仔是否繼續開工
15:59 2020/08/18
【在家工作】Home Office遇上八號風球　勞工處話你知打工仔是否繼續開工