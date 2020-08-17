【工作過勞】連續工作147日沒休息傳上月辦公室吐血　安倍晉三健康亮紅燈入院檢查

▲ 傳安倍晉三上月吐血，健康亮紅燈今入院檢查。

新冠肺炎全球大流行，為應對日本疫情，日本首相安倍晉三曾連續工作147日沒休息，健康狀況引起關注。據日媒報道，安倍晉三今早前往位於東京信濃町的慶應大學醫院。而上月亦傳出安倍於首相官邸辦公室吐血。

據共同社等日媒引述首相官邸相關人士表示，安倍晉三為了在休假結束後的健康管理方面做到萬無一失，決定利用暑假進行單日體檢，並於今早前往東京慶應大學醫院，屬常規體檢。

據報道，安倍晉三每半年都會前往慶應大學醫院例行健康檢查，對上一次體檢是在6月13日，距今只有2個月。

本月初，日本《Flash》周刊曾報道安倍7月6日於首相官邸辦公室吐血，不過官房長官菅義偉在當日隨即否認。

為疫對日本新冠肺炎疫情，安倍自今年1月開始，曾連續工作147日沒有休息。經濟財政再生大臣甘利明曾接受富士電視台訪問時，也對安倍過勞感到擔憂，指「希望安倍休息一下，他責任感很強，對自己放假甚至有罪惡感。」

安倍於2007年，即首次擔任首相的一年內，曾因潰瘍性大腸炎惡化請辭。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣