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【工作過勞】連續工作147日沒休息傳上月辦公室吐血　安倍晉三健康亮紅燈入院檢查

健康 14:13 2020/08/17

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傳安倍晉三上月吐血，健康亮紅燈今入院檢查。

新冠肺炎全球大流行，為應對日本疫情，日本首相安倍晉三曾連續工作147日沒休息，健康狀況引起關注。據日媒報道，安倍晉三今早前往位於東京信濃町的慶應大學醫院。而上月亦傳出安倍於首相官邸辦公室吐血。

據共同社等日媒引述首相官邸相關人士表示，安倍晉三為了在休假結束後的健康管理方面做到萬無一失，決定利用暑假進行單日體檢，並於今早前往東京慶應大學醫院，屬常規體檢。

據報道，安倍晉三每半年都會前往慶應大學醫院例行健康檢查，對上一次體檢是在6月13日，距今只有2個月。

本月初，日本《Flash》周刊曾報道安倍7月6日於首相官邸辦公室吐血，不過官房長官菅義偉在當日隨即否認。

為疫對日本新冠肺炎疫情，安倍自今年1月開始，曾連續工作147日沒有休息。經濟財政再生大臣甘利明曾接受富士電視台訪問時，也對安倍過勞感到擔憂，指「希望安倍休息一下，他責任感很強，對自己放假甚至有罪惡感。」

安倍於2007年，即首次擔任首相的一年內，曾因潰瘍性大腸炎惡化請辭。

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責任編輯：羅嘉欣

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