涉警署外毆打便衣警員 地盤工被控暴動等罪開審

▲ 地盤工人岑曉麟被控於灣仔警署外參與暴動等罪，案件今於灣仔區域法院開審。(資料圖片)

去年6.26晚上有示威者包圍灣仔警署，25歲地盤工人涉毆打便衣警員被捕，涉案地盤工人否認暴動及襲擊致身體傷害兩罪，另承認未有按指令依期歸押罪，案件今（17日）在區域法院開審。控方申請修訂控罪所指的暴動發生範圍，法官質疑申請欠缺基礎，控方撤回申請。控方開案陳詞指，被告案發時與其他人一同毆打事主，被告向事主揮兩拳及踢了一腳，警方另從1個遮擋閉路電視鏡頭的垃圾膠袋上發現被告指紋。

被告岑曉麟（25歲）報稱地盤工人，被控1項暴動、1項襲擊致身體傷害、及1項未有按法庭指令依期歸押罪。控罪指，被告於2019年6月26日在灣仔警署外連同不知名人士參與暴動；及於同日同地襲擊張金福。

控方今天申請修訂暴動罪的控罪詳情，將案發地點的字眼由「灣仔警署外」改成「灣仔警察總部一帶」，並呈上街道圖，指暴動範圍包含灣仔警察總部至夏愨道一帶。

法官質疑控方修訂的用意，質疑控方是否有基礎證明上述範圍發生暴動，指控方申請看來只是擴闊了暴動罪的基礎及控罪彈性，強調「唔要彈性，我要準確性」，又指所謂「彈性」未能對控方案情有任何協助，控方最終撤回申請。

被告否認暴動及襲擊致身體傷害罪，但承認於同日在案發地點參與非法集結，惟不被控方接納。

案件今天開審，控主開案陳詞指，大批人士於2019年6月26日晚上灣仔軍器廠街集結，期間有人堵路及用油漆、雞蛋等物品遮蓋閉路電視。事主張金褔於當晚約11時返回灣仔警署，當時警署所有入口被人堵塞，張嘗試前往警署正門進入，期間遭大批人拳打腳踢，而被告亦參與其中，向張面部揮一拳，及從後再向張揮一拳及踢了一腳，張其後到正門平台入口處的捲閘外以雪糕筒及水刮自衛。

警方事後翻查閉路電視，於同年7月18日上門拘捕被告。另外，警方事後在警總閘門外1個閉路電視鏡頭上，拆下了雨傘及垃圾膠袋等物品，並從垃圾膠袋的黏貼位置發現被告右手拇指指紋。

被告今天承認未有按法庭指令依期歸押罪，案情指，被告因本案被帶到裁判法院提堂，並獲有條件保釋，其後案件轉介區域法院，被告於2019年11月2日缺席聆訊，警方致電被告及表明身份後，被告隨即掛斷通話；警方後於旺角1個單位拘捕被告，並在單位內發現約3萬元台幣。聆訊明續。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

