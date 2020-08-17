將軍澳圓玄印裔生奪27分考入港大新聞系　靠港大Wallpaper燃點溫習鬥志

▲ 高文昇（左）的「港大夢」源自他正在港大就讀理學士課程的兄長高永智（KJ）。（受訪者提供）

2020年中學文憑試於7月22日網上放榜，大學聯招首輪結果亦於上周四（13日）公布。今年港大錄取了78名本地非華語考生，人數比去年增加約22%，其中來自將軍澳圓玄學院第三中學的印度裔學生高文昇（Harry)，憑最佳5個科目27分的成績，獲港大新聞學學士課程取錄。

高文昇的「港大夢」源自他正在港大就讀理學士課程的兄長高永智（KJ）。KJ不時與Harry分享自己過去兩年的大學生涯和宿舍生活的點滴，例如能認識不同國籍的朋友、參與舍堂比賽、到英國劍橋大學作短期交流等。Harry 表示，自己就讀中四時成績不佳，不是一個專心讀書的人，但兩年前考上港大的哥哥經常向他分享大學校園生活，令其愈發嚮往，燃點起溫習的鬥志。他笑言，有一次哥哥告訴他大學一個月會有一次高桌晚宴（High table dinner)，「細個很愛看哈利波特，哥哥參加晚宴的場景與電影情節相似，聽到有高桌晚宴即刻好想讀大學」。

為鞭策自己，Harry更以港大本部大樓作為手機背景圖片，時刻提醒自己努力溫習，考取好成績入讀港大，「我有時想玩手機遊戲時見到個背景圖片，就會自動去返溫書，唔會想再玩」。

Harry憶述，自己數學科成績最差，本預計只有1、2級的成績，惟哥哥KJ對Harry愛之深責之切，會告誡他「唔溫書就唔會入到大學」，此外，他亦會抽時間回家為Harry操練數學卷，「我返到屋企見到佢唔係做緊練習就會罵佢，再同佢一齊溫」。眼見哥哥如此著緊，他也不敢怠慢，遇上困難的數學題目便會不停找老師教自己。

最終Harry克服弱項，於考試奪得理想成績，他在核心科目英文、數學及通識科中，分別取得5級、4級及5級成績；地理及歷史科均取得5級；連同他早前在GCSE（中等教育普通證書）中文科的A*成績，最佳五科高達27分，並獲港大新聞學學士課程取錄。

他又指，自己一直十分喜歡閱讀新聞，經常會與朋友分享討論，因此覺得自己適合讀新聞系。未來盼成為一位重視環保議題的記者。KJ指，得悉弟弟可與自己一樣升讀港大，感到非常高興。

將軍澳圓玄學院第三中學的校長賴俊榮表示，校方今年有逾3成學生的考試成績達大學門檻，其中有1成學生可入讀八大。該校約於10年前起取錄非華藉學生，現時校內本地與非本地學生各佔一半。賴校長認為，少數族裔學生在校時若能融入本地學生，較易提升中文水平。

他又指出，不少外藉學生會因父母的社會地位不高，認為自己亦只能與父母同樣，「一些可能連求職信都不會寫及不懂看，然後就找相熟的朋友、親人找工作」，故校方會安排中文課堂教授求職信寫作技巧，亦盼望外藉能順利入讀大學，令學術水平提升，「可以有更多出路」。

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記者：洪芷晴