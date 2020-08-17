【逆境自強】嚴母自小三「地獄式訓練」煮出好餸　港女失業仍樂觀：無咩嘢捱唔過

▲ 一名港女自小在複雜的家庭環境下成長，自小三被嚴母「地獄式訓練」煮出好餸。

每個家庭都有自己的故事！有港女日前於Facebook投稿，指自小在複雜的家庭環境下成長，被嚴母「地獄式訓練」煮出好餸，更要求她看過一次後就要學會，「下次唔識煮，兜巴星」。不過，港女長大後搬離家庭後，才發現當年媽媽的訓練非毫無用處，現時也懂得自己煮飯，更指近日失業仍樂觀勉勵自己，「無咩嘢捱唔過嘅」。

長大發現嚴母迫煮飯非壞事

一名港女於Facebook專頁「Day Day Explode日日爆」投稿，指自己自小在家嘈屋閉的環境下長大，從小到大家中缺乏愛，即使在外被欺負，家人也會覺得是她的問題。而且，從她小三開始被嚴母「地獄式訓練」煮出好餸，放學放假均要為家人煮飯，

佢叫我喺佢隔離睇一次，然後下次要識煮，下一次唔識煮，兜巴星！

長大後，她搬離家自己一個人住，才明瞭原來當年媽媽教她煮飯並非壞事，「起碼我餓唔死自己，食得你飽，餓你唔死，無投訴先。」

即使失業仍樂觀面對

因家中缺乏愛，她自小明白要節省「慳家」，思考各種方法煮食，「慳啲錢出去大魚大肉」，她表示煮食只要有心學，其實並不難。近日，港女加入失業大軍，不過她態度樂觀，失業當天更自製兩吋厚蛋牛治鼓勵自己，

以前初初搬出來，無咩錢，一蚊粉絲煮熟撈豉油又一餐，無咩野捱唔過既。

網民：感受活著的意義

帖文引來網民留言鼓勵，有網民表示有相同經歷，「小學五年級就被迫學煮嘢食，當年父母都返工，我要煮俾成家人食」。

有網民亦鼓勵港女，「童年可能充滿唔開心、委屈、恐懼，好努力都得唔到讚賞，但已經過去，你已經捱過了，今日可以讚下自己、欣賞自己煮得一枱好餸」，更認為港女靠自己捱過，現雖不算富有，但難得有自己的生活，能感受活著的意義。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：梁節儀