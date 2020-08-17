【新冠肺炎】袁國勇團隊揭化合物「ACA」能阻病毒複製　有望作藥物靶標成新治療方案

▲ 香港大學微生物學系講座教授袁國勇率領的團隊近日研發出一套「新型廣譜抗病毒治療策略」（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，各地專家正積極研究治療方案。香港大學微生物學系講座教授袁國勇率領的團隊近日研發出一套「新型廣譜抗病毒治療策略」，透過一種小分子化合物「ACA」，以抑制新型冠狀病毒及其他病毒，利用宿主體內的「AP2M1」蛋白進行複製，有望成為新型廣譜抗病毒藥物的靶標。目前研究只在細胞模型及小動物模型上試驗，而研究亦已發表在國際科學雜誌《科學進展》（Science Advances）。

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袁國勇團隊發表研究，指目前流行的新型冠狀病毒、中東呼吸綜合症冠狀病毒、甲型流感病毒、寨卡病毒和愛滋病病毒等，其病毒蛋白均存在名為「YxxØ」的氨基酸基序，該基序會與人體體內的「AP2M1」蛋白發生相互作用以複製病毒，故團隊從藥物化合物庫選定了一種小分子化合物「ACA」，以中斷「AP2M1」與病毒「YxxØ」基序的相互作用，並將病毒蛋白運送到錯誤的目的地，從而抑制病毒複製。

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團隊稱在細胞模型及小動物模型實驗證明，「ACA」可抑制新型冠狀病毒的作用逾100倍，可作為新型廣譜抗病毒藥物的靶標，而「ACA」更有望成為其他病毒感染的潛在治療方法，惟研究目前仍未進行人體臨床實驗。

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記者：鄧凱文