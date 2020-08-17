【海洋保育】被賣上海水族館表演逾10年終獲自由　白鯨姊妹花入住冰島全球首個白鯨保護區

▲ 白鯨姊妹花在保育團體SEA LIFE Trust的協助下，終於重返海洋。

保育大自然及野生動物，是人類需要終身學習的課程。最近上海水族館一對12歲白鯨姊妹花，在館內表演逾10年後，終於在英國保育團體海洋生命基金（The SEA LIFE Trust）的協助下，獲安置到冰島的全球首個白鯨保護區（Beluga Whale Sanctuary），重返海洋。

▲ 小白鯨體重超過1噸，工作人員每次運送前也要先綵排，確保安全。（SEA LIFE Trust fb圖片）

12歲雌性小白鯨小灰（Little Grey）及小白（Little White），2011年兩歲時在俄羅斯海域捕獲後，被賣去中國上海長風海洋世界，展開圈養及表演生活逾10年。

後來海洋世界被英國默林娛樂集團（Merlin Entertainments）收購，集團極力反對在籠內圈養海豚及鯨魚等海洋生物，於是與英國慈善保育團體The SEA LIFE Trust合作，計劃協助小白鯨重返大自然。

▲ 小灰及小白在上海長風海洋世界表演逾10年，後獲接手的英國集團送返大自然。（微博圖片）

牠們早於1年前已出發，經由海、陸、空3路，橫渡逾6,000英里，即約9,656公里，才可到達位於冰島韋斯曼群島海灣的全球首個白鯨保護區（Beluga Whale Sanctuary）。

這個白鯨保護區是由The SEA LIFE Trust及鯨豚保育組織（Whale and Dolphin Conservation, WDC）共同營運，面積達3.2萬平方公里。

▲ 全球首個白鯨保護區位於冰島韋斯曼群島海灣，面積達3.2萬平方公里。（SEA LIFE Trust fb圖片）

但要將小白鯨送返大自然的工作並不容易，由於兩條小白鯨體重都超過1噸，而每日的糧食更是重達110磅的魚，運送過程非常困難。

保護區的總經理Audrey Padgett說，這次搬家行動需要利用專門為白鯨設計的工具，如訂製的擔架及吊索，而獸醫及工作人員每次運送前也要先綵排，確保過程順利及小白鯨安全。

▲ 經過1年多的運送過程，團隊終於成功在8月8日將小灰及小白送到冰島的保護區。（SEA LIFE Trust fb圖片）

而動物保護專家及獸醫團隊一直有為小灰及小白提供訓練，如調整飲食、訓練水下呼吸及上平台等，讓牠們盡力適應保護區內開放水域的環境，真正重返海洋生活。

加上今年新冠肺炎爆發，全球大流行，更為白鯨的搬家行程添上難度。「疫情下我們還需要保護員工的安全，將他們隔離，因為他們要負責照顧動物」Audrey說。由於保護區位處冰島偏遠地區，令幫忙遷移的專家前往目的地及團隊獲取物資的難度大增，所花費時間比預期中長。

▲ 雌性小白鯨小灰及小白兩歲時在俄羅斯海域捕獲後，被賣去中國上海長風海洋世界表演。（SEA LIFE Trust fb圖片）

幸運地，兩條小白鯨最後在8月8月成功運送到保護區，正在安置中心適應中，現時狀況良好，而團隊亦希望將來有多被圈養的海洋生物能獲安置在保護區中，讓牠們重拾自由生活。

記者︰黃依情