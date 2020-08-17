試劑套裝被指涉侵權 華大基因遭入稟禁制出售

▲ 華大基因等公司遭入稟高等法院禁制使用涉侵權試劑裝。(資料圖片)

為應對新冠肺炎疫情而興建多間「火眼」實驗室的內地基因科技公司華大智造及香港關聯公司，日前遭英國基因科技公司Illumina入稟本港高等法院，指華大智造出售的核酸測序試劑套裝侵犯Illumina在港註冊的知識產權，Illumina要求法庭頒下禁制令，禁止華大智造6間相關公司繼續於本港出售產品，及需交代資料來源等。

原告Illumina Cambridge Limited；答辯人深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI INTERNATIONAL SALES CO., LIMITED、華大基因香港研發中心有限公司、香港華大基因科技服務有限公司及華大基因健康科技（香港）有限公司。

原告於入稟狀中指控答辯人侵犯知識產權，要求法庭聲明由原告於本港註冊的「 用於多核甘酸定序的修飾核苷酸 」專利遭答辯人侵犯。原告並要求法庭頒下多項命令，包括禁止答辯人繼續在港出售含有原告已註冊專利的化學結構之測序產品，或提供相關測序服務等侵權行為。

原告又要求法庭頒令，答辯人需於限期內將所有銷售資料下架，並將測序套裝等侵權產品交由原告處理。原告亦要求法庭頒令答辯人代表提交誓章，確認已移除、交出或銷毀上述物品，以及交代曾購買或表示有興趣購買上述侵權產品的買家名單，和向答辯人提供涉案侵權產品的人，以協助原告評估損失，原告另要求法庭頒令答辯人需交出透過出售侵權產品所得。

資料顯示，香港政府近日準備就新冠肺炎推出全民檢測，華大基因旗下的華昇診斷中心正是其中一間負責機構， 華昇診斷中心早前已於中山紀念公園體育館搭建16個臨時氣膜火眼實驗室。

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記者：楊詠渝