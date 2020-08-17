【惡頂奶奶】為氹新抱生仔承諾退休湊孫　奶奶反口寧打工︰同你哋湊B得幾千蚊

▲ 奶奶當初為氹新抱生仔應承幫手湊孫，榮升嫲嫲後卻反口寧願去打工。

現今不少媽媽都要兼顧上班，需要奶奶幫手湊B。有新抱在網上投稿斥責奶奶反口覆舌，當初為氹她生BB，承諾退休後幫手湊孫，令她放心做媽媽，豈料懷孕6個月後奶奶馬上反口，寧願去做一份月薪9千的工作，都不願湊孫，明言湊孫錢少又要看面色，令新手媽壓力爆煲患上情緒病。

該新抱在Facebook專頁《我的極品四大長老》匿名投稿稱，幾年前結婚後搬入男家，與老爺奶奶和姑奶同住，起初大家相處融洽，還一起分享女性用品，「好似多咗個家姐」。

惟老爺奶奶和姑奶一直催促生BB，表明恨抱孫，新抱以沒有地方住、又沒有人湊為由拒絕多次，而親母早已表明不會湊「外姓孫」，「因為留位予自己個仔將來婚後生的BB」，但自己亦不想做全職媽媽怕與時代脫節，故未有計劃生仔。

不敵全家長輩施壓終懷孕

數年前奶奶快將退休，全家又再施壓催促新抱生仔，奶奶更承諾退休後會幫手湊孫。

個個都叫我生，亦俾壓力我生，每次好似無話題咁都係叫我生BB……

新抱不敵壓力，終於懷孕做媽媽，但當懷孕6個月時，奶奶突然反口，要求由親家照顧。「反正佢全職家庭主婦咁多年，而且自己媽媽湊好一點，費事為了湊孫而同新抱吵鬧。」親家拒絕兼隔空鬧她食言。新抱左右做人難下，本打算辭職做全職媽媽卻遭丈夫反對，因家庭收入會大減，故他親自游說奶奶湊孫，奶奶堅決拒絕。

我依家有人介紹份工比我退休做呀，有9千幾蚊一個月，同你哋湊BB得幾千蚊，仲要睇你哋面色！返工仲搵得多又唔駛比你哋話湊得唔好！

後來丈夫聘請了外傭姐姐湊BB，姑奶亦結婚叫老公搬入同住，令新抱陷入地獄。

請外傭湊B添煩添亂 新抱患情緒病

多個人幫手，反而釀成多一個家庭問題。奶奶和姑奶經常投訴外傭肥胖、大食，又無禮貌、清潔不乾淨等，甚至指控她偷用護膚品。姑奶更投訴外傭打掃時故意彎身露「事業線」，企圖勾引其丈夫。奶奶下令新抱要好好處理工人問題，丈夫又指自己是男人不便出頭處理，令新抱壓力爆煲。

我覺得好大壓力成日喊，後來睇醫生，去左睇精神科，醫生話我情緒病初期，要好好同老公講。

奶奶終讓步︰係你哋求我

兩夫妻決定辭退外傭，奶奶終肯湊孫，但仍處處擺出一副「係你哋求我」的樣子，新抱忍不住向奶奶「攤牌」說︰「當年你又話退休後同我湊BB，我先生BB！」奶奶反擊指，當年意思是退休後無事做才湊B，「有人介紹工接住退休後做，又好pay就唔同講法。」新抱因此事嬲足幾年。

係咪我太小器？我依家唔係嬲佢，而係討厭佢食言討厭佢語言偽術。

【文章獲「我的極品四大長老」授權整輯】

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責任編輯︰林綺玲