【涉嫌醉駕】楊明撞毀估計逾80年歷史石牆　 或被追討達25萬元修復費

▲ 楊明撞毀或逾80年歷史石牆， 工程師估計修復費可達25萬元。

有醉駕前科、連番闖禍的TVB小生楊明，於本月8日凌晨涉嫌涉嫌醉駕，轉彎時失控撞毀位於馬己仙峽道一段3米砌石牆。據悉，受損石牆估計有超過80年歷史，很具歷史意義。因為路政署會就交通意外調查後，向肇事人追討相關道路維修費用，所以估計楊明有機會被追溯高達25萬元的維修費。

事因楊明於8月8日的凌晨時份，開車駛經港島半山馬己仙峽道時，懷疑轉彎時失控，撞向路邊石牆。

意識迷糊的楊明被兩名警察扶上救護車送院治理，事後他接受TVB訪問，但未有提及自己是否醉駕。

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▲ 楊明屢次犯案。（instagram圖片）

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曾涉醉酒駕的楊明，今次代價似乎比過往更大。事關他今次撞毀的一段約3米的砌石牆，是於戰前所建、擁有逾80年歷史的遺跡。

被撞毀的路段已被圍封準備維修，被撞爛的部份石塊尚算完整，相信要修復並不困難。

但熱衷研究香港石牆的「城西關注組」成員接受傳媒訪問時表示，近年興建石牆方法已經改變，這種使用大型石料建造石牆的方法已不復再。

位於馬己仙峽道、被楊明撞毀的部份，更是於戰前所建的砌石牆，所使用的是香港本地礦場出產的石料，建造手法、物料和歷時都極具歷史價值。

▲ 估計具80年歷史的石牆，一下子就被楊明撞毀。（東星圖片）

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另外，有媒體詢問專業工程師重建石牆方法，提到可以用混凝土作建材，可是重建一道3米石牆預計涉資亦約25萬元。

根據路政署往常慣例，相關執法部門完成交通意外調查後，會按實際情況及既定機制，向涉事人士追討有關的維修及行政費用。所以估計是次楊明或要賠償至少25萬元，未知要售出多少盅燉湯才能填補。

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