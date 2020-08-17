曹貴子等涉串謀欺詐聯交所 押後至11月底裁決

▲ 涉案被告曹貴子今到區域法院應訊。(經濟日報記者攝)

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，串謀欺詐聯交所及董事局一案，今（17日）於區域法院續審，控辯雙方作結案陳詞。法官押後案件至11月30日裁決。

涉案被告曹貴子（55歲）、陳麗兒（46歲）及陳毅凱（51歲）早前否認串謀詐騙罪受審。

案件早前雙方已舉證完畢，押後至今進行結案陳詞。法官質疑控方未能證明3人之間存有協議，控方回應指，須考慮到在整個大環境中，首被告須依賴另外兩人替自己隱瞞董事身份。

辯方則指，沒有證供顯示康宏其他董事會聽從曹貴子指示，而即使當時曹表示自己是涉案交易的關聯人士，亦須得到康宏董事局方面承認。法官將案件押後至11月30日裁決。

控罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球董事局、股東及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易，使康宏財務承受經濟損失，即以港幣89,388,153.8元收購信盈國際；及使康宏股東及潛在投資者未能對康宏證券作出具充分認知的投資決定；及使聯交所不能履行其公共責任，即未能使康宏依照上市規則，向公眾披露該收購。

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記者：王仁昌