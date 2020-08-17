【開心速遞】「送水輝」工作中度過37生日　許家傑獲《愛回家》演員送生日驚喜

▲ 許家傑獲《愛．回家》演員一起慶祝生日。

有份參演《反黑路人甲》的許家傑憑處境劇《愛．回家之開心速遞》演「送水輝」一角而彈起，3年間跟《愛．回家之開心速遞》演員合作愉快，眾人更感情要好。昨日（8月16日）是許家傑的37歲生日的，他於社交平台分享《愛・回家》演員跟他慶生的照片，縱然在工作中的度過生辰，卻令他很開心。

許家傑於個人IG分享慶生照片，多位演員包括「大小姐」林淑敏、歐瑞偉、岑杏賢、趙希洛等為他慶祝37歲牛一，壽星仔更開心留言：「生日工作中度過，祝大家日日有工開。」

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▲ 縱然在工作中度過生日，許家傑依然感開心。（取自instagram）

入行11年的許家傑初期只演古惑仔等閒角，直至3年前憑著《愛‧回家之開心速遞》送水輝一角而為大眾認識。

而近年他參與不少劇集，包括《機場特警》，以及近日有播映的《反黑路人甲》，於《反》劇中演充滿機心的O記警司。

▲ 早前《愛‧回家》安排「送水輝」同「宋天機」安排在同一集出現，

終於捱出頭的許家傑未有忘本，早前，《愛‧回家》以CG效果，把「送水輝」同「宋天機」安排在同一集出現。

而許家傑亦於IG開post感謝兩位幕後功臣，介紹兩位替身就是訓練班出身的鄔嘉駿同陳銳峰，可見許家傑很細心及關心合作伙伴的感受。