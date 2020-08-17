有機奶粉營養夠唔夠？ 營養師教你揀高質有機奶粉　

現代人注重健康，除了重視飲食控制外，在食材的選擇上亦精挑細選，崇尚天然有機食品，而給寶寶進食的奶粉就更要成分天然。不過，坊間的有機配方奶粉五花八門，父母們應該如何選擇？想知答案，不如等營養師李杏榆（Annie）教大家如何選擇高質有機配方奶粉。

有機配方奶粉能為寶寶提供足夠營養？

有傳有機配方奶粉成分「過於」天然，較少添加額外成分，未必能為寶寶提供足夠營養。就此迷思，Annie解釋指，一般配方奶粉的營養成分組合能夠滿足寶寶於不同成長階段的營養需要，而部分高質的產品更會在基本營養外，添加額外營養支持寶寶全方位發展，其奶源更使用有機全脂牛奶，包含豐富天然營養，故父母們可安心選購。

到底高質有機配方奶粉加入的額外營養對寶寶有何好處？Annie就簡介了部分營養和作用：

不過，Annie提醒，由於部分奶粉製造商可能會把液體的牛奶變成固體，以方便運送到工場加工，但在牛奶的還原過程中可能會令部分營養流失；而有部分高質有機配方奶粉會以液態牛奶為原材料，此舉有助保留當中的天然營養。Annie更表示：「減少人工合成或加工，除可令營養更易被身體吸收，亦可降低身體因化學物或添加劑引起的敏感，對寶寶的健康和發育自然更有幫助。」

▲ 部分高質的有機配方奶粉以液態牛奶為原材料，有助保留當中的天然營養。

新鮮採集可保留營養精華？

的確，上述提及的成分雖然常見於有機配方奶粉，但坊間有部分產品的成分未必是新鮮採集或來自有機原材料，Annie解釋，由於有機產品在製造過程受嚴格監控，甚至連牛隻放牧的方式和環境亦有規定。例如部分有機農場便非常注重生物多樣性，而在健康生態系統的環境下飼養的牛隻，其牛奶養分亦自然更好。因此父母們需留意產品之營養成分有否標明「有機」的字眼，從而選擇合適的有機配方奶粉。

▲ 有機FRISO PRESTIGE®的奶源來自荷蘭皇家菲仕蘭的有機自家農場。

以有機FRISO PRESTIGE®為例，其奶源來自荷蘭皇家菲仕蘭的有機自家農場，農場內約有50種生物*，生態系統多元健康，能助乳牛生產出營養豐富的有機牛奶。而新鮮採集的有機第一層奶源精華，接近原乳+，保留了液態有機全脂牛奶的天然營養，如天然sn-2 Palmitate^、天然Phospholipids^，以及天然MCFA和SCFA^（中鏈及短鏈脂肪酸）等，不只容易被身體吸收和消化，對小朋友的發育，特別是腦部及神經系統健康均有幫助。

▲ 有機FRISO PRESTIGE®的有機第一層奶源精華不只接近原乳+，而且包含天然營養。

此外，有機FRISO PRESTIGE®更包含有機益生纖維GOS，而且是全港No.1 DHA含量的有機成長配方奶粉◊，能夠滿足寶寶全方位的營養需要。

有機FRISO PRESTIGE®全系列無添加蔗糖或雲呢拿口味，口味天然清淡，有助小朋友建立健康飲食習慣。為使父母們買得安心，品牌更設有全港唯一可以追溯產品由荷蘭自家農場、生產過程以至抵港資訊的奶源追溯系統#，奶源資訊透明度極高。

豐富營養 + 有機材料 + 優質生產 = 高質奶粉

透過Annie的分享，相信大家毋須再糾結於有機配方奶粉會否令小朋友營養不均，並且明白到即使同為有機配方奶粉，營養質素亦有差異，所以日常選購有機配方奶粉，除了需要留意其營養成分是否天然有機，更要了解其原材料的來源地是否有迹可尋，甚至製作過程也不容忽視。想子女健康成長，父母們就要多做功課，花點時間搜尋及比較有機配方奶粉的資料。

▲ 營養師李杏榆（Annie）

（特約）

*指在荷蘭常見的生物。

^源自液態有機全脂牛奶。

+指產品中的有機第一層奶源精華接近有機全脂牛奶。

◊根據美素佳兒®2020年6月市場調查比較香港市面上主要銷售之6款3號有機成長配方奶粉營養標籤資料。

#截至2020年4月，美素佳兒®是香港市場上唯一提供追溯資訊至荷蘭自家農場之嬰幼兒配方、孕婦及／或授乳期間適用的媽媽奶粉品牌。追溯美素佳兒®產品由荷蘭自家農場之採奶、包裝入罐、出廠檢驗、出口許可至抵達日期的每步流程。

適量的成長配方奶粉可作為均衡飲食的一部分。

餵哺母乳為嬰兒健康成長及發展提供最理想的營養。

FRISO PRESTIGE®是荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌。