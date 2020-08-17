【新冠肺炎】本地初創研消毒液　實驗證可持續12小時殺滅99.99%新冠病毒

▲ 初創公司柏橋生物科技研發一款不含酒精的消毒搓手液，能夠用於皮膚或物件表面。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，市民仍要使用搓手液等防疫物品一段長時間。有本地初創研發一款不含酒精的消毒搓手液，能夠用於皮膚或物件表面。初創與馬來亞大學利用從人體抽取的新冠病毒進行測試，結果證明消毒液可有效殺滅99.99%新冠病毒，效果持續12小時。

初創公司柏橋生物科技在2016年成立，曾研發以洗衣柔順劑成分達致驅蚊效果。其行政總裁潘柏恆表示，市面雖有不少搓手液聲稱可殺滅新冠病毒，但有關測試往往以其他冠狀病毒進行，因此他們希望造出有實證支持的消毒液。

初創自2月起研究消毒液配方，最終選取了用於清洗傷口的活性成分「苯扎氯銨（Benzalkonium chloride）」，能夠破壞細菌和病毒表面的雙層脂質胞膜，令其不能傳播。此外，團隊又在配方加入濕潤（wetting）技術處理，降低劑液的表面張力，加強涉透到不同表面的效果。

初創曾經聯絡過本地大學，希望以新冠病毒進行測試，惟因測試非純學術目的而不能合作。初創又曾找美國、中國內地的大學合作但不果，最終他們成功聯絡馬來西亞的馬來亞大學熱帶傳染病研究及教育中心合作。

潘柏恆表示，該中心的實驗室達到P3級別，獲當地政府指定進行新冠病毒相關實驗，他們在6月與實驗室合作，利用從新冠肺炎病人抽取並培育增殖的病毒，測試消毒液效能，結果證明消毒液可有效殺滅99.99%新冠病毒及其他病菌，效果可持續12小時。

潘又指，由於消毒液不含酒精，故對皮膚刺激較少。產品亦通過經濟合作暨發展組織的口服安全及皮膚刺激性測試，即使誤服亦不會有即時危險。

消毒液分為噴霧及泡抹搓手液兩款設計。初創已將逾千支噴霧贈予瑪麗醫院及東區醫院的醫護人員試用，亦捐贈了500支搓手液予私人公司試用。他們正與保良局洽談，供旗下院舍使用。而兩款產品將於本周內在網上及實體店發售，售價每支55至75元。

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記者：徐紹軒