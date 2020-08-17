【血鉛危機】全球1/3兒童血液鉛含量超標　骨頭湯是重金屬來源之一

▲ 聯合國兒童基金會發布一份最新研究，全球有多達8億兒童的血液鉛含量超標。

聯合國兒童基金會近日與環保組織Pure Earth共同發布一份最新研究，發現全球有多達8億兒童的血液鉛含量超標，數量佔全球兒童總數三分之一，當中不少均來自中低收入國家。

血鉛超標可損害兒童腦部

報告指，情況以南亞國家情況最為嚴重，非洲國家則緊隨其後，而中國則在最嚴重的14個國家中排名第5，國內有超過3100萬兒童血液鉛含量超標。

研究人員透過分析由美國華盛頓大學所收集的兒童血液樣本發現，那些血液鉛含量超標的兒童，每十分一公升血液就含有5微克鉛或更多，有機會損害兒童的腦部、神經系統及心肺等器官的發展。

另據中大醫學兒科副教授林鴻生曾經指出，近年有新文獻指出，就算血含鉛1至10微克已足以影響智商（IQ），且影響無法修補，「將來蠢啲就的確係蠢咗！」

兒童比成人更易吸收鉛

據台灣《家庭醫業》期刊的文章指出，在一樣的鉛暴露環境下，兒童會比成人多4至5倍的機會吸收更多鉛進入體內。而鉛的暴露方式包括透過空氣污染、水、皮膚接觸、食物或消費性產品，當中飲食為鉛毒進入最主要的管道。

據台灣的重症醫生黃軒介紹，排骨、牛骨、雞骨等以大骨頭熬製的高湯，由於骨頭中易被重金屬污染累積，熬煮時容易使積存在骨的鉛被釋出。

但值得留意的是，這些動物正常體內是不會有鉛的，牠們體內的鉛往往是來自人類疏忽，未有發現所餵食的飼料已被鉛污染，因此這些動物在長期食用後，就把鉛累積在肉骨內。

為了降低孩子在日常生活中接觸重金屬的機會，台灣《家庭醫業》期刊文章就作出以下建議：

在選用嬰幼兒餐具、衣物時，多選用無圖案且較不鮮豔的款式，減少嬰幼兒與塗料接觸的機會。

如發現家中的自來水水管為鉛管或使用含鉛焊料，則需更換材質，以免令飲用水被鉛污染。

減少讓兒童經常飲用大骨熬製的湯品，因為鉛會在熬燉的過程中從骨頭中釋放。

可食用鈣、鐵含量較高的食物，因為鈣、鐵及鉛在腸道中均透過同一載體蛋白運輸，所以三者的吸收存在競爭機制。

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責任編輯:吳梓楓