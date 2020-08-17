【罕見腫瘤】女子腹瀉半年胃部長20粒瘜肉　確診神經內分泌腫瘤需切除全胃保命

▲ 女子腹瀉半年胃部長20粒瘜肉，確診神經內分泌腫瘤需切除全胃保命。

長期出現腹瀉問題，不一定是吃錯東西，亦有可能是某些疾病的先兆！台灣一名6旬婦人半年前開始有「不明原因」的腹瀉問題，求醫檢查後被診斷慢性胃炎，並有胃瘜肉，但服藥3個月後，腹瀉症狀未有改善，轉院再接受檢查，發現胃部有20多粒瘜肉，最終確診神經內分泌腫瘤，需要切除整個胃部保命。

胃部長20多粒瘜肉

根據台媒報道，基隆長庚醫院胃腸科醫生錢政弘表示，該名婦人半年前開始腹瀉，照胃鏡後發現有慢性胃炎及胃瘜肉，組織切片檢查顯示為良性胃底腺瘜肉。婦人服藥3個月後，腹瀉問題未見改善，且出現食慾不振的症狀。

婦人轉院後，再接受大腸鏡和胃鏡檢查，大腸鏡結果正常，不過卻發現胃部有20多粒瘜肉，體積由0.2至0.5厘米不等，進一步檢查後，發現這些瘜肉有部分是胃底腺瘜肉，而其餘則是神經內分泌腫瘤。

錢醫生表示，一般單粒的神經內分泌腫瘤，可直接進行內視鏡切除手術，但該名婦人胃部有大量腫瘤，屬於多發性神經內分泌腫瘤，難以完全切除，院方進行評估後，決定為患者進行全胃切除手術，而婦人接受手術後目前情況良好。

神經內分泌腫瘤10大警號

錢醫生提到，8成的神經內分泌腫瘤發生在胰臟及腸胃道器官，但由於早期症狀不明顯，不少患者在患病5至7年後才確診，且發現時可能已轉移到其他器官。他提到，神經內分泌腫瘤有10大警號：

盜汗、潮熱、發熱、低血糖嚴重飢餓感、心悸、皮膚炎、慢性腹瀉、氣喘、反覆胃潰瘍、咳嗽

他又指，若出現不明原因的腹瀉，超過2周以上仍未改善，應立即求醫。

雖然神經內分泌腫瘤較為罕見，但亦有不少名人罹患此病。蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）生前患有胰腺神經內分泌腫瘤，抗病8年，最終不敵癌魔，於2011離世。而曾演《少年Pi的奇幻漂流》及《一百萬零一夜》的印度著名男演員伊凡卡漢（Irrfan Khan）今年4月時亦因神經內分泌腫瘤病逝，終年53歲。

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責任編輯：羅嘉欣