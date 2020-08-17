近4成幼稚園恐面臨倒閉　近百學校儲備只夠營運3個月

▲ 教協最近一項調查顯示，近4成學校反映如政府不推出新一輪支援措施，恐面臨倒閉。（林宇翔攝）

全港學校新學年以在家學習形式開學，教協近日進行一項調查顯示，受資助學校的幼稚園及自負盈虧「N班」（學前班）新學年收生人數銳減，個別學校更反映完全收不到全日班、長全日班及N班學生，近4成學校反映如政府不推出新一輪支援措施，恐面臨倒閉，近100間學校儲備更只夠維持營運3個月，教協促政府為業界提供新一輪資助，助渡過疫情難關。

教協於本月7至13日以電子問卷訪問全港幼稚園校長，共收到415名校長回覆，佔全港1,049間幼稚園近4成。調查發現，當中172間、逾4成幼稚園預計儲備只夠維持營運少於6個月，當中99間、逾2成更只夠營運3個月。如政府不推出新一輪支援措施，163間學校、39.3%表示會有倒閉危機，78.6%會有大量教師被凍薪或停薪留職，64.8%學校更表示要裁減大量幼師。

而有開辦全日或長全日班的361學校，以及有開設N班的252間學校之中，兩者分別有11.6%及25.8%學校在新學年收生減幅至少5成，兩者各有3間學校甚至完全收不到學生。

教協理事、幼稚園校長黃淑芬表示，幼教界正面對收生減少和退學的雙重夾擊，不論全日、長全日制幼稚園及幼兒中心都預計有營運困難，促請政府以1月份學生人數計算幼稚園單位資助，以及提供一筆過特別津貼。

教協已發動幼教界一人一信，致函教育局及勞福局局長，同時會去信政務司司長要求在新一輪防疫抗疫基金，為業界提供即時有效的支援。

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記者：馮琪雅