【皇室筍工】皇室公開招聘溫莎城堡維修員　年薪高達30萬

▲ 英國白金漢宮日前公開在網上招聘溫莎城堡維修人員，每週工作40小時，年薪最高可達3萬英鎊。

新冠肺炎疫情肆虐全球，早前就有指英女王伊莉莎白二世提早緊急撤進溫莎城堡「避疫」，而未來也將一直住在溫莎城堡，直至英國疫情放緩。有沒有想過可以近距離目睹英國王室成員，還能參與和王室相關的活動？現在機會來了！英國白金漢宮日前就公開在網上招聘溫莎城堡維修人員，主要負責維護溫莎城堡內的器械，每週工作40小時，年薪最高可達3萬英鎊（約港幣30萬元）。

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英國白金漢宮日前於英國皇室網站（The Royal Household）貼出招聘廣告，樞密院財政辦公室（Privy Purse and Treasurer’s Office）公開招聘溫莎城堡維修人員（Maintenance Technician），其主要工作內容就是為城堡創建可持續基礎設施。每週工作40小時，年薪約2.5萬英鎊（約港幣25萬元），但將根據個人經驗，受聘者有機會獲得5,000英鎊（約港幣5萬元）的額外收入。

另外，過往英女王在溫莎城堡居住時，不時都會邀請各界名流前來參加宴會，還會舉行盛大的授職儀式；屆時在城堡工作的人更有機會親眼目睹這些活動。雖然只是負責城堡的維修工作，但這對於一些喜歡英國王室的人來說，這或許是一份「筍工」。

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應徵者只要過往具有建築經驗，並擁有建築工程學系的相關資格和知識，就可以申請有關工作。而官方又指，應徵者應具備出色的客戶服務技能，善於與人溝通，能夠與同事和外部承包商建立積極的關係。此外，更需要有足夠的解難能力，靈活且有條理處理大量瑣碎的事情。

英國皇室網上招聘溫莎城堡維修人員將於英國時間2020年8月23日晚上11時55分截止網上報名，透過網上登記及填寫相關資料並通過審查後，由2020年9月起會陸續開始面試。

責任編輯：施雯雯