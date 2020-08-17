【外賣優惠】Rosewood酒店全新外賣+送遞+私房菜服務　外賣自取85折3位用下午茶$625【內附訂購連結】

▲ 香港瑰麗酒店8月推出多項美食送遞及外賣自取優惠，Butterfly Patisserie外賣自取下午茶$625。（酒店提供）

香港疫情仍然嚴峻，各區酒店亦相繼推出優惠吸容。位於尖沙咀的5星級香港瑰麗酒店，在8月亦為賓客準備了多項優惠，包括全新的Chef Supper Club私房菜體驗、美食送遞服務、Butterfly Patisserie外賣下午茶及雞尾酒禮盒等，讓大家留家抗疫期間有更多選擇。

Butterfly Patisserie外賣自取下午茶

酒店的Butterfly Patisserie餅店推出全新外賣自取下午茶（$625），可供2至3人享用，只供網上訂購。下午茶有多款鹹甜點，包括4款特色三文治、2件大溪地呍呢嗱千層酥、4件新鮮焗製英式鬆餅及4款時令甜點等，就算在家中也可品嘗英式下午茶。

訂購網址：www.rosewoodhkshop.com/en/collections/32/products/52123525

▲ 全新Rosewood On The Move美食送遞服務，外賣自取可享85折優惠，滿$1,500可免費送貨。（酒店提供）

Rosewood On The Move美食送遞服務

酒店推出全新Rosewood On The Move美食送遞及外賣自取服務，客人可致電或以WhatsApp訂購CHAAT、HENRY、Bayfare Social及Holt's Cafe各類美食外賣自取可享85折優惠，訂購滿$1,500可享免費送遞服務，優惠期至8月31日。

送遞時間：12nn-9pm （CHAAT及HENRY逢周一休息）

訂購電話：5239 9218（可WhatsApp落單）

訂購網址：www.rosewoodhotels.com/en/hong-kong/dining/rosewood-on-the-move

▲ 全新Chef Supper Club私房菜體驗，主廚會親自上門烹調，8位$35,000起。（酒店提供）

Rosewood Chef Supper Club私房菜體驗

除了外賣自取及送遞服務外，如客人想在家品嘗到酒店內餐廳CHAAT、HENRY、Bayfare Social及Asaya Kitchen，可考慮選擇Chef Supper Club私房菜體驗。

廚師會先了解客人喜好及需要，度身訂製專屬菜單，再由主廚親自上門為客人炮製私房菜。由購買食材至烹調、清潔，酒店團隊亦會安排妥當，8位$35,000起。

預訂：3891 8320或電郵至hongkong.events@rosewoodhotels.com

▲ Darkside 3款口味的Bocktail樽裝雞尾酒，有100ml及350ml裝。（酒店提供）

Darkside Bocktail樽裝雞尾酒

酒店推出的全新Bocktail 3款樽裝雞尾酒，由調酒顧問Giancarlo Mancino精心調製，包括Cognac Old Fashioned、50/50 Martini及Easy Negroni，有100ml（$220）及350ml（$280）兩款容量，亦有3支裝禮盒（$550/100ml、$750/350ml），可在Butterfly Patisserie門市或酒店網上商店購買。

訂購網址：www.rosewoodhkshop.com/en/darkside/pages/1

記者︰黃依情