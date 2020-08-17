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【港姐2020】港姐最後12強佳麗誕生　張盈悅+賴琦媛+侯嘉欣遭淘汰無緣晉級

娛樂 15:56 2020/08/17

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2020年香港小姐最後12強誕生。（東星圖片）

15名港姐在今日（8月17日）有3位被淘金，選出最後12強佳麗，當中被Foul包括海外佳麗張盈悅、負面新聞不絕賴琦媛、捲入拉票風波侯嘉欣出局。三位被淘汰佳麗依依不捨，與其他佳麗相擁流淚。

賴琦媛被問會否覺得因為是非多所以出局，她稱：「我得20歲，人生還好長，未考慮下年會不會再參選，但都想在TVB發展。」對於再被問戒否煙，她有點不耐煩表示已沒有吸煙，並自薦可做戒煙大使。

至於侯嘉欣坦言沒想過會出居，哭成淚人。張盈悅估計較慢熱，花較長時間才進入選美狀態，未感氣餒，表示能入到圍已是好光榮。

撰文 : TOPick柴犬出動

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