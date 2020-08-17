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港府煞停放寬食肆晚市堂食內情

政治 15:57 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府改變主意，未有放寬晚市堂食禁令。（陳永康攝）

因應食肄業界的苦境，港府原本決定放寬食肆晚市堂食，周三起實施，讓業界和夜更打工仔受惠，但此做法遭衞生專家們強烈反對，政府最終改變主意，今天宣佈維持所有限聚令及晚市禁堂食等措施，延長一星期。

政府本與飲食業界商討，食肆的晚市堂食可由傍晚六時，延至晚上八至九，但維持限制二人一桌等要求，食肆也會再加強防疫措施。但消息今早傳出，即引起多位衞生專家們反對，包括政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。

許樹昌今早表示，目前未到防寬防疫措施時候，因每日確診人數仍然維持雙位數，當中有不少數是源頭未明，可見病毒已經深入社會，而政府將推出的全民檢測，未有配合家居令，放寬堂食只會令防控工作成效打折扣。許樹昌又指出，早前放寬食肆人數後，因市民聚餐令到食肆，出現確診個案，直至禁晚市堂食推出，食肆傳播鏈才中斷，放寬晚市有風險。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早也在電台節目指，不少食肆仍以現金交易，收銀位置未有阻隔顧客及收銀員，政府若放寬食肆防疫限制，食肆負責人須做好對員工的保障，建議政府為食肆員工提供免費檢測。他認為，7月初涉及食肆員工等高危群組，確診人數多達40多人，部分人出現病徵仍繼續上班，又沒有佩戴口罩，而且爆發新一波後，未見業界和政府引入新措施，防範同類情況，看不到有條件可以放寬。

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撰文 : 傅流螢

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