【美國升學】IB學生報考美國大學6大要點　IB專家：面試探究學習深度與學生品格

▲ IB專家分享美國升學面試貼士，圖為美國史丹福大學。（iStock圖片）

繼上回筆者分享有關香港Non Jupas和英國升學事宜，讀者都希望我們分享美國升學的資訊。今回筆者將和大家分享美國大學面試的一些小技巧。

美國大學申請過程，需要6個部份。除了最廣為人知的兩個部位，要有IB成績，SAT／ACT成績都是必須的，另外的4個部分就是Personal Essays、課外活動、推薦信和面試。成績是否大過一切？

筆者教育中心幫助過不少同學升去美國名校，如史丹福和哈佛等等，一般考試成績佔比大約30-40%，另外60-70%的部分就是分勝負的關鍵，因為這些都是Non-quantitative （非量化的衡量），而是Qualitative的考量，沒有絕對的對與錯，上與下之分。所以面試，是考官其中一個方法可以更加認識IB學生，學生要謹慎對待。

一般而言，美國大學收到了你的申請，通常會在11-12月左右的時間和同學電郵安排面試，很多IB學生都非常恐懼面試官會問非常刁鑽的問題。事實上，面試的目的是為了了解學生的專長和性格較多，例如問題可以是，如果遇到難題時候，你通常會怎樣解決？你在閒暇時候會閱讀什麼書籍等的問題，而非問你一些專業性的困難問題，要你即刻解決。

除此之外，面試亦都希望探究學生的學習深度和廣度。例如，如果你是報讀政治或經濟系的，面試官會問你，中美角力，甚至中印關係的看法。又或是你報讀電腦或人工智能的科目，面試官可能會問你有關Alpha Go的問題，如果同學不清楚什麼是Alpha Go，就證明沒有緊貼有關行業或科目的時事問題。

最後，面試官都有意知道B學生的品格是怎樣的。問題可以是，你會如何定義成功？是賺更多的錢，還是服務更多的大眾，還是創造更多有價值的東西？又或者會問你，有否參加過任何社區服務或活動，這個時候，你就知道，IB學生不能只是讀書，要多方面發展，除了科目成績，良好的品格，願意服務社務，絕對是所有大學希望錄取的人選。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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