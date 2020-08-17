【新冠肺炎】本港今日新增44宗確診個案　31宗為本地感染

本港疫情未止，今日（17日）新增44宗確診個案，其中13宗輸入個案，包括8名由印度返港人士、2名印傭、1宗由俄羅斯返港的海員等；其餘31宗為本地感染病例，今日是連續15日錄得雙位數確診數字。20宗與早前的個案相關，11宗源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，葵涌貨櫃碼頭群組再多2人確診，累計至今已有65宗個案，另外亦有一人初步確診。詳情即睇：【新冠肺炎】今再添31宗本地感染 葵涌貨櫃碼頭群組再多2人感染及1宗初步確診

至於外傭宿舍亦再多一人確診，是居於旺角長興大廈的外傭，詳情即睇：【新冠肺炎】外傭宿舍再多一人確診 涉事外傭曾居旺角長興大廈

醫管局指，廣華醫院一名71歲男病人初步確診，曾入住外科病房期間，與2名早前確診（編號：4100、4167）的男病人同一病格，詳情即睇：【新冠肺炎】廣華醫院71歲男病人初步確診 曾與2名確診者同一病格

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙