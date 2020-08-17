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考評局秘書長蘇國生明年3月任滿　正展開公開招聘

社會 16:13 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

秘書長蘇國生明年3月完成任期。（資料圖片）

考評局秘書長蘇國生明年3月完成任期，局方今日（17日）宣布，展開招聘下任考評局秘書長職位，填補空缺。

考評局主席容永祺讚揚蘇國生，任內對考評局發展貢獻良多，尤其在推廣評核促進學習及善用評核數據，改善學與教兩方面更見顯著。容永祺又稱，在蘇的領導下，今年DSE疫情嚴峻期間仍得以順利舉行，落實各項防疫安排，保障考生、考務人員及巿民的健康與安全。而考評局更是率先成功在全球疫情下，舉行大型公開考試的考試機構之一。

蘇國生2017年加入考評局，他稱現在是合適時候，發展個人志向，並在其他範疇服務社會。

考評局已成立由容永祺領導的招聘委員會，統籌招聘工作，並將委任人事顧問，協助在本港及外地物色合適人選，供考評局委員會考慮。

考評局秘書長是秘書處的行政主管，負責督導及管理秘書處350多名職員，為香港提供公開考試及評核服務，而秘書長職位的人選應對教育政策及公共行政具深厚認識，並能展現優越及具創見的領導才能，尤其擅於在不斷演變的環境下服務。

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責任編輯：吳卓峰

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