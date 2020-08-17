【新冠肺炎】醫管局：鯉魚門隔離設施今起轉至備用狀態　進行改善工程

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本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，本港今日（17日）新增44宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理劉家獻下午公布最新疫情。

劉家獻指，過去24小時，無病人離世，至今累計死亡個案69宗。此外，醫管局公布，截至今早9時呈報76宗個案；過去24小時，再多50人康復出院，至今共3599名病人及一名疑似病人康復出院。

另有783名確診者在21間醫院、鯉魚門隔離設施及亞博社區治療設施留醫，其中29人危殆、39人嚴重，715名病人情況穩定；公立醫院正使用1247張負壓病床及685間負壓病房，其使用量分別是57%和66%。

有167名病人在亞博接受治療，有119名病人在二線病床接受治療，由今日起會暫時將鯉魚門社區隔離設施轉至備用狀態，康復及等出院病人會安排轉到二線隔離病床及亞洲博覽館社區治療設施。

劉家獻指，鯉魚門社區隔離設施將會進行改善工程，如加裝WIFI用作遙距診症，設施亦須提升電力系統。自7月24日啟用以來，總有240位病人接受治療，當中超過230人康復出院。

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記者：郭詩詩