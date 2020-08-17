【新冠肺炎】楊超發指全民檢測延至8月31日展開　18區各設10個採樣中心

▲ 西醫工會會長楊超發表示，有關計劃將延至8月31日展開。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，消息指港府原定最快於下周一（24日）展開全民自願普及社區檢測，為期14天。西醫工會會長楊超發表示，昨晚收到政府通知指計劃將會延至8月31日實行，即較原定時間延遲一周。

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楊超發今日（17日）接受TOPick訪問時指，昨晚收到政府通知，計劃將會延長一周至8月31日實行，相信是因人手及場地問題而有所決定，「政府諮詢醫護的時間好急」。

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他又提到，政府計劃在全港18區各設10個採樣中心，屆時人員會分為採樣組及行政組，由醫護為市民採集兩個樣本。中心朝8晚8開放，以兩周要完成500萬樣本檢測為目標，即每小時需完成150至200個樣本，預計最少要500名私家醫生擔任組長，而高年級的醫科生、中醫、化驗人員、護士等亦會協助。

他又稱，今日已發出有關邀請信予西醫工會的會員，有部分人稱會協助計劃，惟暫未知有關人數。

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記者：郭詩詩