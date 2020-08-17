【新冠肺炎】今再添31宗本地感染　葵涌貨櫃碼頭群組再多2人感染及1宗初步確診

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎未止，今日（17日）新增44宗確診個案，屬連續15日錄得雙位數確診數字，31宗涉本地感染，包括葵涌貨櫃碼頭群組再多2人確診，累計至今已有65宗個案，另外亦有一人初步確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，新增2宗群組個案均不涉及宏記港務操作有限公司，屬另外兩間公司的貨車司機及吊車司機，於4號及8號碼頭工作。

她又指，今日新增一宗初步確診個案，屬宏記港務操作有限公司員工，送往檢疫隔離時發燒，並初步對新冠病毒呈陽性反應。

張竹君指，宏記港務操作有限公司有約120人員工，涉事地方是一個辦公室和休息室，已全面消毒和關閉，所有員工均已在醫院或檢疫中心，而接手的公司亦改用另一個休息室，但要視乎營運商如何安排新休息室和數量，但估計都會繼續使用貨櫃碼頭的休息室。

葵涌貨櫃碼頭日昨日單日新增34宗確診個案，佔昨日本地感染個案近半，其中宏記港務操作有限公司至少錄33宗個案，不少都是無病徵個案。

張竹君曾指，宏記港務的工作人員大多在戶外工作，負責散工搬運、卸貨等工作，而確診者的共通點為均有使用休息室。

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記者：陳正怡