【新冠肺炎】外傭宿舍再多一人確診　涉事外傭曾居旺角長興大廈

本港疫情未止，今日（17日）新增44宗確診個案，其中13宗輸入個案，包括8名由印度返港人士、2名印傭、1宗由俄羅斯返港的海員等；其餘31宗為本地感染病例，今日是連續15日錄得雙位數確診數字。20宗與早前的個案相關，11宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增44宗確診個案 31宗為本地感染

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，旺角長旺道長興大廈再多一名外傭（個案編號：4482）確診。本港近日先後有14名外傭居宿舍後確診，當中單是長興大廈9樓及2樓，至昨日（16日）已有3名印傭確診，兩單位均屬同一業主，而單位業主的兩名家人亦確診。另外銅鑼灣希雲大廈7樓宿舍亦有2名印傭確診。

【新冠肺炎】今再添31宗本地感染 葵涌貨櫃碼頭群組再多2人感染及1宗初步確診

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙