【好人好事】不忍行動不便老伯獨留在家滿身屎尿臭　暖男外賣員主動幫忙換成人紙尿片

▲ 台灣有外賣員不忍行動不便的老伯滿身屎尿臭，於是主動幫忙為他換成人紙尿片。

獨留患病兼行動不便老人在家，一旦出意外後果可大可小。台灣有外賣員在社交媒體表示，近日上門送外賣時，遇上一名行動不便的老伯下身僅穿成人紙尿片，獨自一人在家，他不忍對方滿身屎尿臭，於是主動幫忙為老伯換成人紙尿片。

該名外賣員因家有病母，學會照顧長者，他上周五（14日）於facebook群組「爆廢公社」發帖指，他在醫院裡照顧媽媽，讓他想起早前送外賣時遇到的一個真實事例。當日中午他送外賣，到達客人樓下，可是一直按門鐘也沒人應門，於是他致電聯絡男客人，對方表示自己正上班，而父親在家，請他再按門鐘，父親會幫他開門。

老伯下身僅穿成人紙尿片

他再按門鐘還是沒人開門，等到剛好有住客開大門，就趕著上樓送餐，因為還要到另一處送餐。他來到5樓時，門沒開，因此再按一次門鐘，等了一會依舊沒有開門。他寫道︰

後來，門開了，映入眼簾的一幕，令我相當鼻酸……一位大約70多歲的老伯伯，沒穿褲子，只穿著一件成人紙尿褲，然後散發出一股屎尿味！

外賣員把餐點交給老伯時，看著他舉步維艱慢慢地轉身，因此幫老伯把餐點放到桌上。他看到老伯的眼神裡有些不好意思又尷尬，可能是因為他發現老伯便溺了。

一個微笑點頭已心滿意足

看到老伯的成人紙尿片，他估計應是老伯的兒子出門上班前為他穿上的，因為老伯沒法自己換，他想到︰

我怕伯伯要忍受到他兒子回家，一定很難過，當下也沒有多想，就跟伯伯說：伯伯我來幫你換尿布好不好？我以前大學社團是老年長青服務隊的，你可以放心！

老伯緩慢又困難地逐字說出「謝謝」，令他聽到一陣鼻酸，感到老伯很可憐，因此更趕緊帶他去換紙尿片。處理好後，他才想起來還有一個客人等待他送餐，只好趕緊跟老伯道別。他表示︰

看著他對我微笑點頭，雖然他沒有說話，但是我心裡面真的很開心，能幫助到他！

籲別獨留患病行動不便老人在家

他在帖文末呼籲，如果家裡有患病又行動不便的老人，不論如何不要獨留他們在家，因為「萬一他們要是出事了，你再多的後悔都沒有用」。

帖文一出引發大批網民留言，紛紛讚賞外賣員「心地善良」、「好人有好報」等，亦有網民留言︰

謝謝你的愛心並願意幫陌生人換尿布，我真的五體投地，敬佩你。

對於事件中，兒子把行動不便的爸爸獨留在家，網民反應兩極。有人指出，無法自理的老人獨自在家跟獨留嬰兒在家沒分別，而且「老人家只要跌倒一次就會嚴重退化」。另有網民體諒兒子為了上班賺錢只能這樣做，同情「這種家庭很兩難」。

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責任編輯︰駱秀玲