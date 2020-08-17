指兄弟涉挪用父母生活費 李國寶胞姐子女入稟追討 

▲ 李國寶胞姐的子女今入稟高等法院向兄弟追討款項。(資料圖片)

已故前行政立法兩局議員李福樹的女兒、港大校委會主席李國章及東亞銀行主席李國寶的胞姐李志端，其兩名子女日前以司公名義入稟高等法院，控告另一名兄弟及其任職大律師的未婚妻，涉不當挪用父母生活費近2,400萬元，及市值逾千萬元的100萬股東亞銀行股份，兩子女要求兩名被告交還上述款項及作交代。

原告Authentic Garden Limited，是為持有李志端承繼亡父的遺產而成立的公司，公司由李志端的3名子女Anne Cheng、鄭明及鄭豪3兄弟姊妹持有；答辯人為鄭明及其曾任暫委裁判官的未婚妻趙慧怡。

入稟狀中指，原告持有一個東亞銀行帳戶，帳戶內存有李福樹贈予李志端的遺產，該帳戶內的資產，自2012年起只用作支付李志端夫婦的生活費，其3名子女均屬該帳戶的簽署人，其中鄭明則負責每個月將父母的生活費從該帳戶轉帳至母親的個人帳戶，而父母的平均使費為每月25萬元。

惟鄭豪於2020年7月31日接到東亞銀行通知，指鄭明從父母的生活費帳戶提取了400萬元，並將市值1,780萬元的100萬股東亞銀行股份轉移予鄭明本人的帳戶。Anne及鄭豪調查後發現，鄭明於2018年12月至2020年7月期間，涉共挪用父母生活費帳戶中的2,396萬元，其中1,200萬元更轉帳至未婚妻的帳戶。

兩人其後要求鄭明交待款項去向但未獲回應，因此日前以公司名義入稟高院，向兩名被告追討上述2,396萬元及100萬股東亞銀行股份。

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記者：楊詠渝