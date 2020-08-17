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傳張崑陽上周五赴英　離港前曾稱被不明人士跟蹤

政治 16:33 2020/08/17

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張崑陽自稱被不明人士跟蹤，黃之鋒著其小心。

港區國安法生效後，多名高危政治人物相繼離港，有傳「民間外交網絡」前發言人張崑陽上周五（14日）已離港，赴英和正被港府通緝的前眾志成員羅冠聰，成立「流亡議會」。

張崑陽在民主派初選中出線，原已報名參加立法會選舉。上周五中午，張崑陽曾在社交平台謂自己被不明人士跟蹤，形容該批人士形跡和跟蹤周庭的人相似，懷疑是國安處人員。不過，相關貼文不久後就被刪除。有媒體報道後，前眾志秘書長黃之鋒和成員周庭均有轉發報道，周庭對此表示擔心，黃之鋒亦叮囑張崑陽「一切小心」。

周庭亦對張崑陽稱被跟蹤表示擔心。

張崑陽尚未承認自己已離港，其社交媒體至昨日仍有更新。近日民主派在是否留任的問題上出現分歧，議會陣朱凱迪昨日率先表態，支持民主派集體杯葛續任立法會，張崑陽昨日轉發朱凱迪貼文響應。

另外，張崑陽和另外24人，因參與六四集會，被控非法集結。同樣被控的黃之鋒昨日在社交平台表示，收到法院傳票，須於9月15日下午2時半，到西九龍裁判法院出庭英應訊。

過去一年，張昆陽多參與國際游說工作，曾以大專學界國際事務代表團發言人身份，出席美國國會聽證會，之後擔任民間外交網絡發言人，至6月30日港區國安法生效前，張昆陽宣布辭任發言人，並解散組織。

至於中方，中國駐英大使劉曉明接受內地傳媒訪問時表示，如果英國允許在當地的香港人建立所謂流亡議會，將是大錯特錯，為中英關係製造新的嚴重障礙。

撰文 : 傅流螢

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