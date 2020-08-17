【不致癌零食】消委會檢測77款薯片零食　僅7款不含可致癌物丙烯酰胺

▲ 7款不含可致癌物丙烯酰胺零食。

薯片、薯條與蝦條是不少人喜愛的零食，不過市面眾多零食，居然有9成都含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide）。消委會檢測市面77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食，發現只有7款零食不含可致癌物丙烯酰胺。

消委會檢測市面77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食，發現9成樣本均含可致癌物質丙烯酰胺，當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高，逾3成樣本的丙烯酰胺含量超出歐盟法規的基準水平。只有7款零食不含丙烯酰胺，包括：

口福不淺台灣蔬菜脆片

Bourbon Petit Ebi Crackers

明輝印尼蝦片原味

台味龍蝦片（仿龍蝦味脆片）

峇峇東原味蝦片

四洲香辣燒烤味脆蝦片

GS Retail YOUUS Shrimp Chips

7款零食中，1款為蔬菜脆片，6款為蝦片及蝦條。

整體而言，消委會指預先包裝薯片及薯條平均檢出的丙烯酰胺含量最高，比非預先包裝薯條、薯塊、薯餅、薯格等樣本的平均值還要高。而預先包裝蔬菜脆片、藜麥片、蝦片及蝦條樣本等的丙烯酰胺含量則較低。

丙烯酰胺是什麼？

消委會解釋，不少食材含有天然存在的還原糖（例如葡萄糖和果糖）和一種稱為「天冬酰胺」（asparagine）的游離氨基酸。如把還原糖和天冬酰胺加熱，便會產生美拉德反應令食物的外觀呈褐色，這個化學反應會產生丙烯酰胺（acrylamide）。

製造薯片、薯條的主要原材料馬鈴薯正正含有較高游離天冬酰胺。若以高於120°C而少水的方式烹煮，例如油炸、燒烤或烘焗，都會產生丙烯酰胺。

動物實驗早已顯示丙烯酰胺是基因致癌物質和神經毒性物質，國際癌症研究機構IARC亦在1994年將丙烯酰胺歸類為「可能令人類致癌」（第2A組）。

2017年，歐盟發布一項食物安全法規「減少食物中丙烯酰胺含量的緩解措施和基準水平 」，為多種食品訂立了丙烯酰胺含量的「基準」（benchmark）水平，即食薯條的基準水平為500微克/公斤，而預先包裝的薯片、薯條等零食的基準水平則為750微克/公斤。

食安中心建議市民保持均衡及多元化的飲食，不要過量進食炸薯和薯片等煎炸食物，避免以高溫長時間烹煮食物，及避免進食燒焦的食物，以減低攝入丙烯酰胺的風險。

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責任編輯：楊宛茜