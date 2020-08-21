【東張西望】東張夫婦互窒放閃　考李旻芳黃耀英有多了解另一半【有片】

▲ 李旻芳和黃耀英一起接受挑戰。（湯炳強 攝）

TVB節目《東張西望》主持李旻芳和黃耀英雙雙接受TOPick《柴犬追星》邀請，與主持人Janice一起玩「快問快答」。難得「東張夫婦」李旻芳和黃耀英同場，當然要測試一下二人有多了解對方。

在「快問快答」環節開始前，李旻芳和黃耀英應《柴犬追星》主持人Janice要求，預測自己對對方的認識有多深。

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▲ 李旻芳和黃耀英經常炮製笑彈。（湯炳強 攝）

旻芳耀英溫馨放閃

二人都信心十足，耀英指若然是10分滿分，他定必能獲得12分。

而旻芳則認為自己可獲得滿分，表示老公的所有秘密都早已知道。

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▲ 究竟李旻芳和黃耀英有多了解對方？（湯炳強 攝）

▲ 李旻芳和黃耀英人前人後都很恩愛。（湯炳強 攝）

旻芳和耀英玩遊戲時十分投入，二人不時揶揄對方，笑料百出。

被問到婚前的拍拖次數，旻芳笑言是100次以上，而耀英則指次數過多以致白板不夠位置去寫，二人說笑過後再認真回答問題。

談到最喜歡對方的身體部位時，由於二人都未有猜中對方所想，因而互相質問對方，場面搞笑。這對歡喜冤家於回答問題時不忘互窒且表情多多，相信二人平日的夫妻生活定必甜蜜又歡樂。

旻芳和耀英互畫對方的樣子，至於像真程度就由讀者去評分。

服裝：Myaleshia

髮型：Chic Private I

場地：Let’s fitness HK

記者：梁樂欣