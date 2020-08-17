【明星扮靚】何雁詩自爆腰圍曾達29吋　14天爆汗燒脂運動零節食操出腹肌【有片】

▲ 何雁詩拍片分享減肥心得。

為抗疫市民要宅在家，少郁動難免長出贅肉。曾為高爾夫球運動員的何雁詩，早前也自覺胖了不少，故此決心肝減肥，更跟隨健身YouTuber Chloe Ting的練腹課程，在無需節食下，成功由水筒腰塑回六嚿腹肌，而日前她指片分享減肥過程及效果。

何雁詩在片段中坦然因為最前留家日子多了而長胖，笑言腰間可「咇」出心型肉肉，故決家要塑身尋回纖腰。

她跟著人氣健身YouTuber Chloe Ting所設定的14天練腹課程，最後成功修腰並操出腹肌。

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▲ 何雁詩拍片分享減肥過程。（影片截圖）

何雁詩睇片做運動

何雁詩先解說這練腹課程，她表示兩周內有兩至三日休息，隨意行路或睡覺也可以。

她說：「每天有大約4段影片讓你跟著做，每段影片大概10至15分鐘，每天要做1至3個muscle building。」

▲ 片段中見何雁詩做不少修腹動作。（影片截圖）

14日爆汗燒脂

何雁詩亦分享做練腹課程的感受：「覺得頭5天感覺好辛苦，因為我不太習慣做那麼多帶氧運動，自己比較鍾意慢慢行或者舉下重，去到第5天之後，感覺較有力氣，做平板動作都輕鬆了。」

她續說：「不過去到第10至14日就超級累，因為真的完全沒有休息，不過整個人會爆汗，極度燒脂，另外這14日內很好睡，因為個人很累。」

▲ 何雁詩展示14天內體型變化。（影片截圖）

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片段中何雁詩更展示其腹肌，她說：「由第一天至第七天是最為明顯，因為去到第完七天開始收水，反而去到第14天，個人有少少脹番。」

由於這減肥方法不用節食，何雁詩想推介給貪吃人士，她直言：「我全程沒有節制狂吃東西，酒照飲、宵夜照食，因為我真的很喜歡吃東西。」

何雁詩續說做運動要持之而恆，故要挑選合適的運動去做。

▲ 何雁詩穿三點式展示纖腰。（取自instagram）

勸不要節食減肥

另外，她又自爆在小六時擁身型脹爆，腰肢曾達29吋，可是當時更用錯方法減肥，跟隨女明星以節食瘦身，結果體重不停反彈。

所以她勸勉一眾女士，不要盲目去瘦身：「娛樂圈好多人會以身型去判斷你，我不希望個個都覺得愈瘦代表愈靚，最重要是自己感到舒服及有信心的體型，那就可以了。」

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