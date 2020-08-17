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【新冠肺炎】機管局相關紓緩措施延續兩個月　生效至10月底

社會 16:49 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（資料圖片）

機管局宣布，向機場同業提供的紓緩措施，將延長兩個月至今年10月底，以應對新冠肺炎帶來的持續影響。

機管局於6月公布，向航空業界提供寬免或扣減各類費用的措施，將於9月至10月延續。延續推行的紓緩措施包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金。

寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油等專營權費。此外，全面寬免飛機維修相關費用及航空膳食服務的固定費用，將繼續生效直至10月底。

機管局亦將會繼續向零售商及食肆租戶，提供租金紓緩措施。客運大樓內大部分商鋪及食肆已暫停營業，並獲寬免租金；至於現時仍然營業以提供基本服務的商鋪及食肆，其底租亦獲寬免。

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責任編輯：吳卓峰

 

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