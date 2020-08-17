【支持領養】流浪幼犬左眼遭烏蠅蟲侵蝕潰爛　捱過70天治療護理獲領養有幸福家

▲ 本港有一隻唐狗幼犬面部傷口潰爛及布滿烏蠅蟲，獲悉心照顧康復後，現時被領養了！

支持領養代替購買！有一隻唐狗幼犬本來在貨櫃倉場附近流浪，牠面部嚴重受傷，傷口潰爛及布滿烏蠅蟲，不幸中大幸是牠獲義工救治送去看獸醫，經歷70多天治療與護理後康復了，雖然左眼仍有缺憾，但牠被好心人領養，成為幸福的小狗！

「NPV 流浪動物醫療基金」在facebook專頁分享了一隻名為「歡喜」的受傷流浪狗的消息，在5月時，當時「歡喜」只有約3個月大，牠因為與其他狗狗打架而令臉上受傷，傷勢不斷惡化，整個左眼部分開始潰爛及布滿烏蠅蟲，傷口面積更不斷擴大，令牠左額及左眼部分岀現大破洞。

▲ 主人不介意唐狗「歡喜」左眼有缺憾，支持領養，希望給牠溫暖的家。（影片截圖︰NPV提供）

3個月大流浪犬受傷

其後有動物義工發現受傷的「歡喜」，帶牠到NPV獸醫就診，當時小狗精神不佳，連掙扎的力氣也沒有，經獸醫處理及清洗滲血的傷口，小狗在住院部療傷。雖然每天洗傷口時仍然會痛得不斷叫喊及發抖，但牠從不吵鬧，表現乖巧，每次看到食物都會開心地擺尾，乖巧的牠值得有個愛錫牠的主人、值得有個安樂窩。

NPV有分享小狗歡喜的消息，並計劃為牠安排領養。現時「歡喜」已成為幸福的狗狗，有新主人了！主人直言支持領養不購買動物，早前知道小狗歡喜的消息，已很想給牠溫暖家。她接受NPV訪問︰

有一天在facebook見到「歡喜」是一隻好細隻BB狗，污糟邋遢在一個紙箱內，左眼受傷得很嚴重，即刻個心都好痛。然而那天之後我就重重複複地想，有無機會給牠一個幸福的家呢？

▲ 唐唐「歡喜」很乖巧親人。（影片截圖︰NPV提供）

支持領養不購買

狗主一直都想領養小狗，有留意領養狗的網頁，可惜一直未有緣份，覺得跟「歡喜」很合眼緣。，她本身喜歡金毛尋回犬，覺得「歡喜」有少許似，但不介意狗狗是名種與否，認為唐狗也有可愛處。

即使喜歡名種犬，也不一定要養名種，浪浪都很需要一家愛牠們的家，呼籲大家不要購買動物，流浪動物都是有生命，都需要家。

她表示成功領養到「歡喜」帶牠回家很興奮，由5月尾申請領養至今都有一段時間，每天都很期待帶牠回家，回想第一眼看見小狗的情景︰

覺得佢可憐，可憐得從第一眼就愛上了，一心就想俾個幸福嘅家庭佢……小歡喜嚟到我哋大家庭，佢以後一定會好似佢個名咁歡歡喜喜、幸福快樂！

▲ 狗狗「歡喜」近日來到診所打針，打完針不願走，要爸爸主人抱。（圖片︰NPV提供）

幸福有安樂窩

有家的孩子真的像個寶！主人更為「歡喜」開設了Instagram「foon_foon_hei_hei」，分享「歡喜」近況，見牠左眼有增生的肉粒外，外表沒有大異常，非常可愛。而牠很適應家中生活，喜歡扭主人抱抱、對窗外景物充滿好奇心、努力學習上樓梯等。主人非常愛錫牠，購買大量玩具之外，更自製風乾雞肉。希望更多浪浪都像「歡喜」找到幸福。

以上的內容及圖片獲「NPV 非牟利獸醫服務協會 」提供刊登

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責任編輯：顏紫燕