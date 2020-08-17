總辭抑或留守立法會？　民主派首度表態：大多數議員傾向留守

▲ （經濟日報資料圖片）

原定9月立法會選押後一年，全國人大常委會決定由第6屆立法會議員延任，引發民主派應否留任的爭議，一直未有交代決定。民主派雖然打算以民調方式決定去向，可是，代表本土派的議會陣綫朱凱迪昨日表明提倡總辭，民主派會議今日亦以新聞稿提早開腔，首度表明立場－－傾向留守。

自從立法會選舉押後，民主派對是否延任的立場，未有清晰交代，社會上不斷討論應該總辭，還是留守。

民主派今早再次碰頭，會後以新聞稿方法交代，首次披露立場。新聞稿指，大多數議員都是傾向留守議會戰綫，不過民主派議員會繼續商討，盡量求同存異、尋求共識。

朱凱迪昨日在社交網站上表達意向，表明支持集體杯葛延任，成為首名表態的民主派議員，而人民力量陳志全今日就在社交網站表明，「我不是『主留派』」。不過民主黨胡志偉，今日接受傳媒查詢時，則稱該黨傾向延任一年。

有政界中人指，留意到民主派新聞稿提到，傾向留任議會的議員佔「大多數」，但少數派如朱凱迪，最終會否願意跟主流派共同進退？而如果最終有4名或以上少數派堅持辭職，那麼留守的民主派便失去立法會關鍵的三分之一否決權，頓失最主要的留守意義，到時堅持留守的議員角色，將會相當尷尬了。

消息又說，香港民意研究協會明天（18日）將會就民主派應否留任進行民調，一旦總辭、留任的民意屬「五五波」、「六四波」，那麼主流民主派又如何說服相反意見？