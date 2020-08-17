【新冠肺炎】33歲IT男4月康復經倫敦到西班牙旅行返港 再對新冠病毒呈陽性留醫

▲ 33歲IT男病人康復後外遊返港再呈陽性。

新冠肺炎疫情未止，至今已逾4500宗確診個案，早於3月底確診的第564宗33歲男病人，於4月中出院，近日經倫敦到西班牙旅行後返港，經檢測後對新冠病毒呈陽性，需再作了解斷定屬早前康復後仍帶病毒，或是屬再感染情況。

衞生防護中心傳播病處主任張竹君提到，第564宗確診的33歲男病人，從事IT工作，今年3月底確診後，於4月中因連續兩個樣本對新冠病毒呈陰性後出院。

她稱，病人本月6日至15日獨自經倫敦到西班牙旅行，返港後檢測對新冠病毒呈陽性，CT值介乎23至25，並非特別高或低，現時留醫醫管局亞博館社區治療設施。

張竹君直指，現時未知患者情況，患者是次亦無病徵，未知是早前康復後一直帶病毒至今，或是屬再感染情況，需進一步作病毒基因分析。

醫管局總行政經理劉家獻表示，傳染病醫生正觀察該名男病人的情況，會為他輸血和檢查，亦會分析他早前留下的樣本，包括基因排序、血清檢測等，要等到有更多資料才可確定。

他又補充，早前本港亦曾有患者出院後「復陽」個案，已取樣本作檢測，未可種出活病毒，惟是次個案不同，距離出院日子已久，且曾訪多個地方，故需要先看清楚再作判斷。

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記者：陳正怡