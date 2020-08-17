【反黑路人甲】馮盈盈與朱敏瀚現場演床戲　王浩信獲譚詠麟「死亡之吻」：希望我福大命大

▲ TVB劇《反黑路人甲》舉行宣傳活動。（東星圖片）

TVB劇《反黑路人甲》一眾演員齊集宣傳，劇中的馮盈盈將王浩信的頭部放於大腿間，馮盈盈笑指為劇情需要，而王浩信則笑言是為藝術犧牲。對於被譚詠麟大讚劇中的表現有如黃子華和周星馳的混合體，王浩信對此表示不敢當。

《反黑路人甲》的內地版海報未見馮盈盈的蹤影，馮盈盈表示對此不清楚，「要問公司，作為演員便要專心工作，很開心劇集出街了，且獲讚演技有進步。」

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▲ 馮盈盈和朱敏瀚上演「床戲」。（東星圖片）

劇中盈盈將浩信的頭部放於雙腿間，盈盈笑謂是劇情需要，而浩信則笑言是為藝術犧牲。

譚詠麟近日大讚浩信於劇中表現有如黃子華及周星馳混合體，浩信隨即表示：「不敢當，兩位都是我的偶像，我喜歡演喜劇，收到每一位前輩的鼓勵也開心。」

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▲ 劇中的馮盈盈將王浩信的頭部放於其雙腿間。（東星圖片）

談到他獲得了譚詠麟的「死亡之吻」，浩信則謂：「希望我福大命大吧，我未曾聽過這個說法。」

對於太太陳自瑤取回其IG，浩信表示有安慰太太，「能取回是一件好事。」提到太太貼性感照，他回應：「回饋粉絲是應該的。」