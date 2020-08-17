  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 17:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【反黑路人甲】馮盈盈與朱敏瀚現場演床戲　王浩信獲譚詠麟「死亡之吻」：希望我福大命大

娛樂 17:09 2020/08/17

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

TVB劇《反黑路人甲》舉行宣傳活動。（東星圖片）

TVB劇《反黑路人甲》一眾演員齊集宣傳，劇中的馮盈盈將王浩信的頭部放於大腿間，馮盈盈笑指為劇情需要，而王浩信則笑言是為藝術犧牲。對於被譚詠麟大讚劇中的表現有如黃子華和周星馳的混合體，王浩信對此表示不敢當。

《反黑路人甲》的內地版海報未見馮盈盈的蹤影，馮盈盈表示對此不清楚，「要問公司，作為演員便要專心工作，很開心劇集出街了，且獲讚演技有進步。」

【反黑路人甲】32歲湯怡扮學生穿校服零違和　靠3招保24吋纖腰好身材【多圖】

馮盈盈和朱敏瀚上演「床戲」。（東星圖片）

劇中盈盈將浩信的頭部放於雙腿間，盈盈笑謂是劇情需要，而浩信則笑言是為藝術犧牲。

譚詠麟近日大讚浩信於劇中表現有如黃子華及周星馳混合體，浩信隨即表示：「不敢當，兩位都是我的偶像，我喜歡演喜劇，收到每一位前輩的鼓勵也開心。」

【反黑路人甲】由《愛．回家》父女到新劇演情人　「馬子妮」蔣家旻：有另一種火花

劇中的馮盈盈將王浩信的頭部放於其雙腿間。（東星圖片）

談到他獲得了譚詠麟的「死亡之吻」，浩信則謂：「希望我福大命大吧，我未曾聽過這個說法。」

對於太太陳自瑤取回其IG，浩信表示有安慰太太，「能取回是一件好事。」提到太太貼性感照，他回應：「回饋粉絲是應該的。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【反黑路人甲】蔣家大小姐再逼婚生擒高彬　賴慰玲+張振朗成超爆笑新CP【有片】
10:39 2020/08/12
【反黑路人甲】蔣家大小姐再逼婚生擒高彬　賴慰玲+張振朗成超爆笑新CP【有片】
【反黑路人甲】「蔣家大小姐」賴慰玲成新冷面笑匠　影帝黃秋點名力讚演技媲美鄭裕玲
13:13 2020/08/13
【反黑路人甲】「蔣家大小姐」賴慰玲成新冷面笑匠　影帝黃秋點名力讚演技媲美鄭裕玲
【反黑路人甲】32歲湯怡扮學生穿校服零違和　靠3招保24吋纖腰好身材【多圖】
17:01 2020/08/14
【反黑路人甲】32歲湯怡扮學生穿校服零違和　靠3招保24吋纖腰好身材【多圖】
【反黑路人甲】由《愛．回家》父女到新劇演情人　「馬子妮」蔣家旻：有另一種火花
12:34 2020/08/15
【反黑路人甲】由《愛．回家》父女到新劇演情人　「馬子妮」蔣家旻：有另一種火花
【反黑路人甲】湯怡出道有「少女版黎姿」稱號　曾半年零工作入行14年首當TVB劇女一【有片】
11:15 2020/08/11
【反黑路人甲】湯怡出道有「少女版黎姿」稱號　曾半年零工作入行14年首當TVB劇女一【有片】
王浩信 馮盈盈 電視劇 娛樂人物職業 演員 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
14:14 2020/08/16
【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
今日 10:47
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生
12:53 2020/08/16
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生