涉三罷日中環藏白電油 17歲男生認罪還押候判

▲ 17歲男生涉於去年11月三罷日藏有白電油，今於東區裁判法院認罪候判。(資料圖片)

去年11月有人號召全港三罷及堵路，17歲男生涉於中環置地廣場外攜有易燃液體、打火機及鐳射筆等，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉案男生今（17日）於東區裁判法院認罪，案件押後至8月31日判刑，以索取勞教中心、教導所以及更生中心報告，被告還押候判。

涉案被告為1名17歲姓王的男學生，他被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，控罪指他於2019年11月14日，在中環置地廣場外管有7罐白電油、2罐煤油、2個空的玻璃瓶、4個打火機及1支鐳射筆。

辯方呈上多封求情信，分別由被告、被告家人、學校校長、老師及社工等撰寫。辯方求情指，被告曾參與社會服務，包括探望老人義工活動等，而被告父親已因病離世，被告最近兩年任兼職幫補家計，今年被告已完成文憑試考試，將會修讀副學士課程。被告犯案因對政府施政感失望，亦對將來感到絕望，故想表達不滿，事後已感到後悔，望法庭輕判。

裁判官將判刑押後至8月31日，期間會為被告索取勞教中心、教導所以及更生中心報告，被告還押候判。

案情指，案發當日有人在中環畢打街及雪廠街一帶堵路，警察到場驅散及清理路障，發現被告在現場，被告其後向警方方向走，看見警員則立即跑走，警員截停被告後，從背包搜出涉案物品及口罩等。經檢驗後，警方發現鐳射筆可在20米範圍內對眼睛造成傷害，而空玻璃瓶內有微量易燃液體。

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記者：林欣樂