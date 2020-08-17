【開心速遞】《愛回家》第970至971集劇情預告 力王與舅父反目KC愁眉不展【有片】
娛樂 17:24 2020/08/17
KC（歐瑞偉飾）與龍力王（李偉健飾）是《愛．回家之開心速遞》受歡迎的hehe CP，可是在今晚（8月17日）播出的《開心速遞》內，KC與龍力王卻面臨「分手」。
第970集（17/8）
KC請樹根幫忙潛進敢威家中，為他們打掃，可惜被歸家的力王發現。
力王責怪家聰出賣敢威，揚言不會再認他作舅父，二人不歡而散。
KC往好爸Bar打發空閒時間，見瑞輝父子融洽相處，不禁思念力王。
Peter等人見家聰沒精打采，以為他與愛詩分手，及後得悉真相，Peter感同身受，並教他如何忘掉傷痛……
KC悲痛得漠視一切，及後聽到若水、栢菲等人的對話，知道有公司推出治療套餐，可讓顧客忘掉某人，KC決定一試……
第971集（18/8）
May工作細心謹慎，近來甚少被力蓮挑剔，怎料一次意外，遭她狠狠指罵，但原來力蓮別有用心。
May向Ivan訴苦，Ivan想法子讓她發洩心中不滿，May更表示打算辭職，碰巧被力蓮與家聰聽到一切。
家聰勸力蓮收歛脾氣，力蓮對May的去留假裝毫不在乎。
力蓮及後設法給予May好處，藉此吸引她，並增強其歸屬感，可惜不果。
力蓮找若水給意見，並按若水所言行事，讓May行使特權，以為她會有優越感，詎料卻適得其反……
撰文 : TOPick柴犬出動