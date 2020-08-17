  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 17:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【開心速遞】《愛回家》第970至971集劇情預告　力王與舅父反目KC愁眉不展【有片】

娛樂 17:24 2020/08/17

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《愛．回家之開心速遞》

KC（歐瑞偉飾）與龍力王（李偉健飾）是《愛．回家之開心速遞》受歡迎的hehe CP，可是在今晚（8月17日）播出的《開心速遞》內，KC與龍力王卻面臨「分手」。

第970集（17/8）

KC請樹根幫忙潛進敢威家中，為他們打掃，可惜被歸家的力王發現。

力王責怪家聰出賣敢威，揚言不會再認他作舅父，二人不歡而散。

KC往好爸Bar打發空閒時間，見瑞輝父子融洽相處，不禁思念力王。

Peter等人見家聰沒精打采，以為他與愛詩分手，及後得悉真相，Peter感同身受，並教他如何忘掉傷痛……

KC悲痛得漠視一切，及後聽到若水、栢菲等人的對話，知道有公司推出治療套餐，可讓顧客忘掉某人，KC決定一試……

第971集（18/8）

May工作細心謹慎，近來甚少被力蓮挑剔，怎料一次意外，遭她狠狠指罵，但原來力蓮別有用心。

May向Ivan訴苦，Ivan想法子讓她發洩心中不滿，May更表示打算辭職，碰巧被力蓮與家聰聽到一切。

家聰勸力蓮收歛脾氣，力蓮對May的去留假裝毫不在乎。

力蓮及後設法給予May好處，藉此吸引她，並增強其歸屬感，可惜不果。

力蓮找若水給意見，並按若水所言行事，讓May行使特權，以為她會有優越感，詎料卻適得其反……

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】「George」騷大學畢業照證明沒整容　名校生張明偉感激家人支持追夢
13:03 2020/06/24
【開心速遞】「George」騷大學畢業照證明沒整容　名校生張明偉感激家人支持追夢
【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
10:29 2020/07/29
【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手　鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】
11:11 2020/08/02
【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手　鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】
歐瑞偉 李偉健 開心速遞 電視劇 TVB 演員

最高瀏覽

【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
14:14 2020/08/16
【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
今日 10:47
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生
12:53 2020/08/16
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生