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【反黑路人甲】高海寧自嘲「太耐無著裙」　客串《三十而已》累機主受滋擾感抱歉

娛樂 17:56 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

高海寧出席《反黑路人甲》宣傳活動時不慎走光。（東星圖片）

一直被標籤為性感女神的高海寧，近期剪下一頭利落的短髮，個人社交媒體也看到不少高海寧硬朗的一面。今日（8月17日）高海寧出席《反黑路人甲》宣傳活動時，身穿低胸短裙的她不慎走光，高海寧不禁自嘲「太久沒穿裙」。

高Ling繼兩套劇集《殺手》及《迷網》同時播出後，現在熱播的《反黑路人甲》又有高海寧的份兒，連續三套劇出街，難怪高Ling被指受TVB力捧的花旦。

【演技升呢】高海寧演迷網+殺手+三十而已　高Ling演技受肯定：會繼續努力

近期高Ling走型格路線。（取自高海寧IG）

【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定　高Ling：從沒因為自己是配角而求其演

高Ling今日在宣傳《反黑路人甲》玩遊戲期間，不慎露出「打底褲」，其後又彎腰露出「事業線」，事後高海寧接受傳媒訪問時表示自己有一段時間沒穿裙子，下次會小心一點。

早前高Ling客串內地劇集《三十而已》受到關注，其中一幕填電話號碼被熱情的劇迷cap圖瘋狂打電話，造成該電話號碼機主的困擾。

高Ling表示自己是劇集中第二位目標，對受影響的人士感到抱歉。

因為《三十而已》開拓高Ling在內地的知名度，對於和內地合作，高Ling態度開放，只是一切交由TVB安排。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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