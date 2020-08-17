海洋公園8.18推出新郵品　大熊貓狐獴海豚成為可愛主角

▲ 海洋公園聯乘香港郵政全新主題郵品將於8月18日起公開發售，系列共9款郵品。（海洋公園圖片）

海洋公園與香港郵政合作，8月18日推出海洋公園為主題的郵品，包括6款郵票、名信片、郵票小型張及相關集郵品。

▲ 一套六款郵票分別繪有海洋公園六種深受歡迎的動物大使圖案，包括大熊貓、企鵝、狐獴、海豚、川金絲猴及托哥巨嘴鳥，首日封當日同步發售。（海洋公園圖片）

一套6枚郵票，繪有海洋公園6種動物大使圖案，包括大熊貓、企鵝、狐獴、海豚、川金絲猴及托哥巨嘴鳥，具收藏價值之餘，更宣揚動物及環境保育的訊息。

另外6款明信片更印有園內多個動物大使的相片，包括大熊貓盈盈和樂樂，以及初來公園報到的狐獴家庭。

▲ 今次推出郵票小型張，海洋公園的繽紛景致盡現眼前，小型張售10元。（海洋公園圖片）

郵票小型張則呈現園景面貌及多個園內地標景點，充滿休閒和大自然氣息。

今次公開發售的郵品共有九款，包括郵票、版票、郵票小型張、小版張、套摺、首日封、已蓋銷首日封、明信片及極限明信片。

全線主題郵品於郵政局及香港郵政網頁有售，並已開始接受優先預訂。

海洋公園非第一次聯同郵局推出郵票，於1980年及1999年，也曾分別推出以樂園及大熊貓為主題的郵票。

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責任編輯：吳卓峰