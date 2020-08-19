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【安全蔬菜】本地品牌推無重金屬水耕菜　高山泉水灌溉大啡菇＋沙律價錢親民【附購買方法】

精明消費 00:44 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

大家要懂得選擇安全蔬菜！（圖片由Aqua Green提供）

蔬菜是日常生活重要的食材，當中的農藥及重金屬問題成疑，各位靚媽靚太要懂得選擇安全蔬菜。香港水耕菜品牌Aqua Green（雅翠堡）推出的蔬菜經嚴密監控，價錢親民，讓大家吃得放心又自在！

蔬菜無重金屬

香港水耕菜品牌Aqua Green（雅翠堡）採用澳洲水耕技術，選擇遠離工業污染的惠東及雲南作為種植基地，並利用高山的泉水灌溉蔬菜。

再者，用水耕種植代替泥土種植可避免植物攝取泥土中的重金屬，Aqua Green亦使用澳洲入口的礦物營養成份，灌溉用水經過多重UV 消毒。

每棵蔬菜由播種、收成、加工至市場推廣，每個步驟均由香港專業團隊嚴密監控，令產量和質量得到保證。

用荷蘭第一代種子salanova

此外，Aqua Green選用了荷蘭第一代種子salanova，配合專業技術管理、全電腦監控及人手採摘，確保每棵蔬菜都符合食品安全要求。

蔬菜款色及價錢

即使每個步驟都經過品質監控，蔬菜價錢亦算合理，為大家推介幾款蔬菜：

綠牛油生菜 $22.9（120g）

（圖片由Aqua Green提供）

珊瑚生菜 $22.9（120g）

（圖片由Aqua Green提供）

燒烤大菇 $50.0（500g）

（圖片由Aqua Green提供）

荷蘭種子水果青瓜 $22.8 （300g）

（圖片由Aqua Green提供）

購買詳情

Aqua Green （雅翠堡）除於本地多間大型超市發售，同時於網店出售多款產品，凡訂滿港幣$250，可享免費送貨服務。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

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責任編緝：王芷瑩

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