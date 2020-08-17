【最美教師】23歲女面部畸形致教師夢碎　整容後重獲新生盼赴山區義教

▲ 23歲女面部畸形致教師夢碎，整容後重獲新生盼赴山區義教。

內地一名23歲女生小秋自小患有「偏頜畸形」，導致臉部嚴重畸形，一直希望成為教師的她，亦因而被逼放棄追夢。不過，在好心人的幫助下，小秋接受了整形手術，重獲新生的她決定到貧困地區義教，幫助有需要的孩子，不少網民都大讚她「人美心更美」。

12歲患上偏頜畸形

據《央視新聞》報道，今年23歲的小秋來自遼寧一個小村莊，12歲時不幸患上偏頜畸形，導致下顎骨突出、歪曲，咀嚼和發音受到影響，亦令她飽受旁人異樣目光和嘲笑，禍不單行，小秋的母親於2013年因患癌病逝，而她的爸爸亦於3年後因車禍去世。

不過小秋卻沒有向命運低頭，自幼希望成為教師的她，憑著自己的努力，順利考上師範大學，並以優異的成績畢業。但可惜因為面部畸形的關係，小秋未能成功考取教師資格證，多次求職亦遭到拒絕。最終只好在山區為留守兒童開設免費補習班。

重獲新生後盼到貧困地區義教

有好心人得悉小秋的經歷後，主動伸出援手，聯絡整形醫院為小秋進行手術。今年6月底，小秋順利完成手術，目前已度過手術恢復期，重獲美麗、自信。

以前很怕別人看我的，出門一般都低著頭走路，現在可以抬著頭走路了，心裡很開闊、很坦蕩。

手術後，有網紅公司聯絡小秋，表示願意提供工作機會，但她都一一拒絕，並表示當教師是她從小到大的夢想，更希望到貧困的地區義教，「把收到的愛傳遞出去」。

不少網民紛紛稱讚小秋「人美心更美」、「名副其實最美教師」、「內在美才是真正的美」、「這樣的整形最有意義」。

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責任編輯：羅嘉欣