  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 17:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

葛珮帆質疑沙田區議會撥款準則模糊　涉「公職人員行為不當」

政治 17:25 2020/08/17

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

民建聯葛珮帆。（民建聯提供）

民建聯立法會議員葛珮帆今日（17日）聯同「沙田議會監察」代表召開記者會，質疑由民主派主導的沙田區議會，審批活動撥款的準則模糊、不公平。葛指，該區議會於撥款守則新加入規則，拒絕對「與政黨及政治團體有聯繫」的團體撥款，但與民主派關係密切的團體則獲撥款，質疑撥款不公，形容「龍門任佢擺，明益自己友」。

民建聯葛珮帆指出，沙田區議會對撥款準則的標準模糊，區議員以個人喜好打壓其他團體，如同樣性質的活動，不同團體獲批的款項大不相同。

建制派於記者會上舉例指，由民主黨鄭則文任主席的恒安邨業主立案法團，申請的兩個一天遊和嘉年華活動，獲批22,780元，並未有被視為與政治組織有關。至於毗鄰的耀安邨業主立案法團，同樣申請一天遊和籃球比賽，則被視為與政治組織有關，而拒批。

另外，廣林苑業主立案法團，今年向沙田區議會申請資助約3萬元，作明年中秋及新春晚會用，最後只獲批460元裝飾費。同區的偉華中心業主立案法團，由沙田區議員衛慶祥作主席，申請約1萬3千元舉辦嘉年華和一天遊活動，則獲批逾8成、約1萬元資助。

葛珮帆認為，沙田區議會的行為，涉嚴重濫用公帑，更有機會觸犯了公職人員行為失當罪，將到廉政公署舉報，要求作出適切調查，並會約見民政局局長商討相關改善措施。

責任編輯：李淇

相關文章

【武漢肺炎】屯門區議會通過撥款100萬元購買口罩 要求政府全面封關
11:38 2020/01/31
【武漢肺炎】屯門區議會通過撥款100萬元購買口罩 要求政府全面封關
劉江華：區議會若拒批龍舟撥款　民政事務處亦會為主辦單位提供支持
16:00 2020/04/07
劉江華：區議會若拒批龍舟撥款　民政事務處亦會為主辦單位提供支持
【港區國安法】區議會特別大會討論條例　民政局：與職能不符
20:05 2020/06/05
【港區國安法】區議會特別大會討論條例　民政局：與職能不符
政治 葛珮帆 廉政公署 區議會 民建聯 民主黨 沙田 沙田區

最高瀏覽

【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
14:14 2020/08/16
【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
今日 10:47
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生
12:53 2020/08/16
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生