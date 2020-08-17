葛珮帆質疑沙田區議會撥款準則模糊　涉「公職人員行為不當」

▲ 民建聯葛珮帆。（民建聯提供）

民建聯立法會議員葛珮帆今日（17日）聯同「沙田議會監察」代表召開記者會，質疑由民主派主導的沙田區議會，審批活動撥款的準則模糊、不公平。葛指，該區議會於撥款守則新加入規則，拒絕對「與政黨及政治團體有聯繫」的團體撥款，但與民主派關係密切的團體則獲撥款，質疑撥款不公，形容「龍門任佢擺，明益自己友」。

民建聯葛珮帆指出，沙田區議會對撥款準則的標準模糊，區議員以個人喜好打壓其他團體，如同樣性質的活動，不同團體獲批的款項大不相同。

建制派於記者會上舉例指，由民主黨鄭則文任主席的恒安邨業主立案法團，申請的兩個一天遊和嘉年華活動，獲批22,780元，並未有被視為與政治組織有關。至於毗鄰的耀安邨業主立案法團，同樣申請一天遊和籃球比賽，則被視為與政治組織有關，而拒批。

另外，廣林苑業主立案法團，今年向沙田區議會申請資助約3萬元，作明年中秋及新春晚會用，最後只獲批460元裝飾費。同區的偉華中心業主立案法團，由沙田區議員衛慶祥作主席，申請約1萬3千元舉辦嘉年華和一天遊活動，則獲批逾8成、約1萬元資助。

葛珮帆認為，沙田區議會的行為，涉嚴重濫用公帑，更有機會觸犯了公職人員行為失當罪，將到廉政公署舉報，要求作出適切調查，並會約見民政局局長商討相關改善措施。

責任編輯：李淇