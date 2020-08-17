【新冠肺炎】東區醫院K5病房先後4人確診　劉家獻：基因排序相似或同一源頭

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，本港今日新增44宗確診個案，至今已逾4500宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理劉家獻下午公布最新疫情。

【新冠肺炎】本港今日新增44宗確診個案 31宗為本地感染

劉家獻指，東區醫院K5病房早前一名確診病人（編號：3782）疑將病毒傳至2名密切接觸者（編號：4096、4088），以及一名其他接觸的病人（編號：4087）。當局早前進行基因排序，發現其基因排序較相似，似是同一個源頭，惟基因排序只是其中一個考慮的因素，仍需看待其他情況。

【新冠肺炎】東區醫院監察病房先後兩人確診 醫管局：二人病毒基因排序不同或不屬院內感染

他又重申東區醫院監察病房早前2名確診病人雖於同一病房，惟其病毒基因排序不同，不似是由一名病人將病毒傳給另一病人，相信不屬於病房內傳播。

另外，劉家獻指病人在康後出院後需要覆診，如有病徵會或需再作病毒測試。

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記者：郭詩詩