【精神健康】壓力導致精神健康轉差　朋輩支援工作員：正視負面思想

▲ 朋輩支援工作員籲正視負面思想。

近年港人經歷了一連串社會壓力事件，不少調查都顯示港人整體的精神健康有轉差跡象，處理壓力和負面思想可能都是大家日常的困擾。到底我們該如何應對呢？以下是我們可以做的一些改善方法：

1. 感受和消化當下的內心感覺

負面思想出現時，我們可謂避無可避。我們愈要歇止它出現，反而愈會出現反效果。因此，處理問題的關鍵是要正視它。

我們可以隨著自己的步伐，慢慢嘗試去感覺和整理那堆雜亂無章的負面思想，例如：

它帶給你甚麼感受？

你的經歷是怎樣的？

你有甚麼掙扎或矛盾的想法嗎？

你有甚麼期望？（如出現期望落差，可以調節它嗎？）

你曾經/將會採取甚麼行動來處理困難？

以上的步驟可能會反覆出現，一時三刻未必能把所有負面思想完全「看透」或除掉。或許你已經困擾了很久，但請不用自責，因為相信你已經很努力了。

2. 適當地表達內心感受，分散注意力

我們長時間思考或積累了一些想法的時侯，腦袋難免出現「交戰」。因此，釐清思緒、適時減壓、獲取他人理解和支持也是重要的。筆者除了會主動和別人傾訴外，慣常也會透過不同方式表達內心感受以達到上述目的：

文字方面：寫心情日記、寫書法、寫作文章或詩詞等

藝術方面：彈奏樂器，畫畫，做手作、攝影等

這些方法可以較婉轉的方式表達意念，同時放鬆自己，幫助自己由不同角度看事物。不少人以為這樣「轉移視線」是在逃避問題，其實「分散注意力」也是有效和可取的做法呢！

總括而言，每人也會有壓力和情緒起伏，就算多正面的人也會有負面情緒。有負面思想本不是一個問題，漠視它所帶來的負面影響才是問題。因此，要正視內心感受，讓情感得到抒發，多關愛自己啊！

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