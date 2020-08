【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】

▲ 毋須2萬元即可擁有Dream Bag, 5款女人值得入手的入門級Hermès。

Hermès代表高貴,是不少女生夢寐以求的手袋,但要買到心水的Birkin及Kelly,無論代購或連配貨,都要花十多萬元。其實有些Hermès袋款實用及相對容易入場。

今日為大家推介5款入門版的Hermès手袋,個別約HK$2萬起便可擁有,成為Hermès用家之一!並找來f & f luxury 愛馬仕hermes專業代購顧問 店主Frankie 提供香港專門店及代購價錢。

1. Hermès Evelyne

▲ 迷你版 Evelyn 16 US$1,800(圖片來源:Hermès官網)

專門店:HK$1.65萬

代購價:HK$1.6萬-2萬

Hermès Evelyne由1978年推出後,在設計上至今沒有大改動,最多微調了手袋尺寸及肩帶!

這手袋給人輕鬆活力的田園風感覺,配上帆布肩帶,袋面以打孔縷空的方式印上品牌標誌性的「H」字樣,簡約得來不失Hermès的奢華氣派,也因此它的襯衫可塑性高,能駕馭郊遊、逛街或是上班的穿搭。

Hermès Evelyne的尺寸大至40cm,小至16cm,迷你版 Evelyn 是近年人氣袋款,雖然只有16cm,但也非常實用。大家可更換不同的背帶或是絲巾來搭配手袋,襯托出不同造型。

2. Hermès Herbag Zip

專門店:HK$2.05萬

代購價:HK$2萬-2.4萬、飛馬款HK$3萬

Herbag於1998年推出,外表跟Kelly相似,主要是兩者材料不同,Kelly內外是雙層皮革,Herbag在提手、翻蓋和背帶處採用單層Hunter牛皮,愛馬仕織法帆布材料為袋身,輕便耐磨,因此價錢便有很大分別。升級版Herbag反面有一個拉鏈袋,外配一個拉鏈化妝袋。因為這兩處拉鏈的設計,因此這袋亦稱作「Herbag zip」,尺寸分別有31cm及39cm。

3. Garden Party 36

▲ GARDEN PARTY 36 Bag 2.700€(圖片來源:Hermès官網)

專門店:HK$2.8萬

代購價:HK$2.5萬-2.9萬

如果喜歡大袋或是去旅行,Garden Party最適合不過,它亦是Hermès中最大容量袋款!它除了容易配搭,質料亦有帆布或皮革選擇,輕巧耐磨或高貴優雅款或任君選擇。此外,Gargen Party共有25種配色可供選擇,相對地容易買到自己喜歡的顏色。

4. Picotin 18/22

▲ 大象灰Picotin。

Picotin 18

專門店: HK$2.2萬

代購價:HK$2.4萬-3萬

Picotin 22

專門店:HK$2.4萬

代購價:HK$2.4萬-3萬



Picotin被稱為菜籃子,有人會嫌Picotin沒有拉鍊,但Picotin設計靈感來自馬糧袋,即是套在馬鼻上餵馬的袋子。所以設計上是沒有拉鏈的。尺吋分別有18cm及22cm。

5. Hermès Halzan

專門店:HK$4.5萬

代購:HK$3.8萬-4.5萬

Hermès Halzan屬於低調的Hermès手袋,不論正面或反面都沒有大寫「H」,也沒有經典的鎖頭,但它的設計滲透出Hermès的特色。Halzan的袋面設計猶如馬蹄形正面的提把,而提把後面設有可固定的皮帶,翻蓋也像Kelly及Herbag的翻蓋。

此外,這手袋的皮革挺身,實用性高,而且揹法有很多,有袋界「變形金剛」之稱。它配合可調校的皮手挽、肩帶及袋釦,因此可變出手提、短揹、長揹、斜揹的4種用法。

被問到Halzan的代購價較香港專門店為低,Frankie 解釋,因為Halzan並非太熱賣款式,有時代購到歐洲入貨時,未必需要配貨就可以拿到包包了。

