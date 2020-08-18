【Hermès愛馬仕】毋須2萬元即可擁有Dream Bag　 5款女人值得入手的入門級Hermès【附專門店+代購價】

▲ 毋須2萬元即可擁有Dream Bag， 5款女人值得入手的入門級Hermès。

Hermès代表高貴，是不少女生夢寐以求的手袋，但要買到心水的Birkin及Kelly，無論代購或連配貨，都要花十多萬元。其實有些Hermès袋款實用及相對容易入場。

今日為大家推介5款入門版的Hermès手袋，個別約HK$2萬起便可擁有，成為Hermès用家之一！並找來f & f luxury 愛馬仕hermes專業代購顧問 店主Frankie 提供香港專門店及代購價錢。

1. Hermès Evelyne

▲ 迷你版 Evelyn 16 US$1,800（圖片來源：Hermès官網）

專門店：HK$1.65萬

代購價：HK$1.6萬-2萬

Hermès Evelyne由1978年推出後，在設計上至今沒有大改動，最多微調了手袋尺寸及肩帶！

這手袋給人輕鬆活力的田園風感覺，配上帆布肩帶，袋面以打孔縷空的方式印上品牌標誌性的「H」字樣，簡約得來不失Hermès的奢華氣派，也因此它的襯衫可塑性高，能駕馭郊遊、逛街或是上班的穿搭。

Hermès Evelyne的尺寸大至40cm，小至16cm，迷你版 Evelyn 是近年人氣袋款，雖然只有16cm，但也非常實用。大家可更換不同的背帶或是絲巾來搭配手袋，襯托出不同造型。

2. Hermès Herbag Zip

專門店：HK$2.05萬

代購價：HK$2萬-2.4萬、飛馬款HK$3萬

Herbag於1998年推出，外表跟Kelly相似，主要是兩者材料不同，Kelly內外是雙層皮革，Herbag在提手、翻蓋和背帶處採用單層Hunter牛皮，愛馬仕織法帆布材料為袋身，輕便耐磨，因此價錢便有很大分別。升級版Herbag反面有一個拉鏈袋，外配一個拉鏈化妝袋。因為這兩處拉鏈的設計，因此這袋亦稱作「Herbag zip」，尺寸分別有31cm及39cm。

3. Garden Party 36

▲ GARDEN PARTY 36 Bag 2.700€（圖片來源：Hermès官網）

專門店：HK$2.8萬

代購價：HK$2.5萬-2.9萬

如果喜歡大袋或是去旅行，Garden Party最適合不過，它亦是Hermès中最大容量袋款！它除了容易配搭，質料亦有帆布或皮革選擇，輕巧耐磨或高貴優雅款或任君選擇。此外，Gargen Party共有25種配色可供選擇，相對地容易買到自己喜歡的顏色。

4. Picotin 18/22

▲ 大象灰Picotin。

Picotin 18

專門店： HK$2.2萬

代購價：HK$2.4萬-3萬

Picotin 22

專門店：HK$2.4萬

代購價：HK$2.4萬-3萬



Picotin被稱為菜籃子，有人會嫌Picotin沒有拉鍊，但Picotin設計靈感來自馬糧袋，即是套在馬鼻上餵馬的袋子。所以設計上是沒有拉鏈的。尺吋分別有18cm及22cm。

5. Hermès Halzan

專門店：HK$4.5萬

代購：HK$3.8萬-4.5萬

Hermès Halzan屬於低調的Hermès手袋，不論正面或反面都沒有大寫「Ｈ」，也沒有經典的鎖頭，但它的設計滲透出Hermès的特色。Halzan的袋面設計猶如馬蹄形正面的提把，而提把後面設有可固定的皮帶，翻蓋也像Kelly及Herbag的翻蓋。

此外，這手袋的皮革挺身，實用性高，而且揹法有很多，有袋界「變形金剛」之稱。它配合可調校的皮手挽、肩帶及袋釦，因此可變出手提、短揹、長揹、斜揹的4種用法。

被問到Halzan的代購價較香港專門店為低，Frankie 解釋，因為Halzan並非太熱賣款式，有時代購到歐洲入貨時，未必需要配貨就可以拿到包包了。

至於最近Hermès兩款大熱Wallet on Chain Constance to go 和 Kelly to go，配貨及售價，即睇【下一頁】

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