【生死教育】處理哀傷輔導為臨終者及家人圓夢　社工見盡死別：盡量為人消除內疚和遺憾

▲ 哀傷輔導社工Arnold，堅持為一段段正在倒數的生命付出，讓他們看到仍有達成心願的可能。

入行13年，註冊社工、聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部高級服務經理梁梓敦（Arnold）見證過許多離別。

作為陪伴病人、長者走人生最後一段路的人，Arnold盡力為他們和家人妥善安排，圓未完的心願。

▲ 帶大學生參觀墳場，講解生死教育。（被訪者提供）

工作開始即倒數 助家人溝通處理身後事

每接一個個案，Arnold的工作就像開始倒數計時，在有限的時間內為長者或病人安排身後事，與其家人溝通得出共識，以及做一連串的輔導，短則三個月至半年，長則一兩年。應否簽預設醫療指示、死後安排是一個個待跟進的事項，當事人和家人或有不同看法，因而爭拗。

Arnold的介入可讓雙方表達個人想法和情感，了解後再溝通。

好的臨終關懷可促進溝通，讓大家珍惜剩餘的時間，好好相處、表達意願，令家人安心。離開的去得安樂，留下的也如是。

不過，非每個家庭關係都良好，Arnold也遇過跟家人決裂的個案。「或許關係好複雜，互相傷害得好深。當臨終要處理事項，這些感覺又要重新面對一次，究竟應否原諒，還是繼續生氣？」

▲ （陳國峰攝）

個案臨終前欲找家人商討，最後卻不獲理會，Arnold就變成在他生命結束之前，唯一陪伴他的人。他想知的、想做的，盡量為他安排，使他安心。

臨終前仍有圓願的可能 無法完成曾感「欠」了對方

最好的情況，當然是離世前做好決定，但Arnold亦試過正按病人意願籌備派對，邀請家人朋友見面聚聚時，病人卻在兩天後突然離世。「我答應為他辦派對，但他死了，我感覺就像欠了他一件事，那刻好難過。」

沉澱一晚後，他以「或許這就是生命」解答自己。

我控制不了人的生死，只能做到這麼多。我跟自己說，要原諒我能力的不足，我並非萬能。面對死亡，我的限制就更加多。

他把病人的遺願告知家人，讓他們能在喪禮中補做。「他希望家人、朋友來派對時，可以寫些東西給他。所以喪禮中，每人都獲派一張紙，最後把部分寫了字的紙，放入棺木裏伴他火化。」

入行初期，Arnold好希望每件事都做得妥當、圓滿，一定要看到好的結果、達成病人的願望。不少前輩都提醒他，其實在與個案接觸、建立關係的日子當中，無論時間長短，已帶給他許多得着。即使結果不如心中預期，也別忽略過程。

回想過去，那位病人在跟我談派對時已好開心，雖然最後不能參與，派對也沒有舉辦，但在過程當中，我感受到他真的很快樂。

因有Arnold出現，並堅持為一段段正在倒數的生命付出，才讓他們看到仍有達成心願的可能。

▲ Arnold指港人對生死話題不再像10多年前般忌諱，但亦未必能完全從容地討論。（陳國峰攝）

填補遺憾的人 也讓遺憾變成動力

一份又一份的不圓滿沒令Arnold洩氣，他反而帶著這些未完成的遺憾，加倍努力的為更多人服務。他說：

如果要繼續做下去，我一定要接受有許多完成不了的事。在我身後，或許還有好多人在等待，所以我會放大這些遺憾，作為給自己支持的力量。 若停在這個位、被這些事阻礙，即使身後仍有1,000個人有機會去幫，但我過不了這關，也無辦法做到。

約一個月前，一位年輕男子在家中腦瘤爆裂暈倒，送院後證實腦幹死亡，隨時離世。惟他寄住於親戚家中，父母身處內地，疫情下要來港見最後一面十分困難。

Arnold與幾位同事不斷與衛生防護中心討論隔離細節，安排父母到醫院見兒子，更親身到內地接他們過關。「兒子在ICU，你不知會否隨時捱不住。他們情況好急，又好多未知數，心情忐忑、不知所措。」伴著他們走複雜的過關程序，討論應否拔喉、輔導情緒。種種安排、事務以外，或許對父母二人來說，更重要的是陪伴。

▲ 放下不代表忘記，Arnold指如若在特定日子想起逝者，心隱隱作痛、會哭也沒問題。「不需要求一個人想起逝者完全沒事，或開心地跟人分享。」（陳國峰攝）

而這個案當中，另一畫面讓Arnold更深刻。與病人同住的表弟只得十餘歲，即使不斷爭取，醫生仍不許他入病房。去到拔喉當日，Arnold與同事不想他有遺憾，堅持再問多次，讓表弟獲得一分鐘見面時間，與表哥說最後的話。

後來他跟我們說，這一分鐘好有意義。在他們鄉下，若一個人臨終，大家要面對面對他說一番話。如果說不了，會是一個好大的遺憾。我好慶幸能為他爭取到這一分鐘，消除他的遺憾。 我們的出現，就是盡量為人消除內疚和遺憾，希望做到幾多得幾多。

盼增服務支援天使父母

有人或認為感情基礎與哀傷程度成正比，故相處多年的親人離世，悲傷來得更理所當然。但Arnold留意到有一群失胎父母，他們的哀傷同樣需要被重視，故他計劃增設這方面的輔導。

香港每年有高達5位數字的失胎，這群「天使父母」本在迎接新生命，有人早已添置新衣物，甚至改好嬰兒名字、想像未來生活，面對突如其來的分離，哀傷絕不比失去相處數十年的親人少。Arnold說：

原本擁有但失去，反差好強烈，有媽媽會自責是否做錯了事。

▲ 一群經歷過失胎夭折的天使爸媽，最近推出了一本記錄家庭故事，以及給小天使的信的書籍。（陳國峰攝）

這個從未出現的生命，身邊人或會說「仲後生，可以生過個啊。」、「買咗嘅嘢送畀人啦，或丟咗就算。」作安慰，甚至不解父母為何對未見過面的胎兒如此傷心，指責為何要紀念、不能忘記這件事？這些其實都是二次傷害。

對父母而言，由得知懷孕、胎兒在肚中的那一刻開始，彼此已經有連結。

可能這些物品、名字、照片，就是這唯一的物件，讓他們感受到這個生命存在過。當一個人想用自己的方法紀念死去的人，沒有影響日常生活和其他人，為甚麼不讓他們做？

Arnold指現時如失胎媽媽需要引產，她仍需到產房分娩。在充滿嬰兒哭聲的環境中，自己卻生一個不會哭的嬰兒，對她們而言好大傷害，故希望能支援他們。

▲ Arnold曾舉辦不少生死教育的講座，人數曾多達二百人。（被訪者提供）

面對哀傷，最有效的方法就是疏導，持續的哀傷若缺乏處理，有機會變成抑鬱症。Arnold提醒身邊人別嘗試要求當事人忘記死者，或不再掛念。「可以告訴他，想起死者是沒問題的，如果願意可找合適的人分享。」Arnold補充，切忌比較哀傷，別以身分假定哀傷程度，要視乎關係，也可鼓勵他們分享與逝者的往事和想法。

記者：吳霆俊